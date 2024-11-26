13 Kasım’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Haspolat-Taşkent ana yolunda, 13 Kasım’da meydana gelen kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören 19 yaşındaki Sabri Baykuş, hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Mehmet Salih Ay (E-19) yönetimindeki JU 988 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulmuş ve karşı istikametten gelen Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyonun sol ön kısmına çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan JU 988 plakalı araçtaki yolcu Sabri Baykuş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin soruşturması sürüyor.