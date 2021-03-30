13 hemşire pozitif, 3’ü ağır semptomlu, 30 temaslı

Devrim DEMİR

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hastanede yaşanan iç bulaşın kontrol altına alındığını, ancak hemşire eksikliğinin devam ettiğini söyledi.

Temaslı olan hemşire sayısının 52’den 30’a düştüğünü ancak pozitif hemşire sayısında bekledikleri azalmanın henüz olmadığını kaydeden Özgöçmen pozitif olan hemşire sayısının 14’den 13’e düştüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde son durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

30 hemşire karantinada…

YENİDÜZEN’e bilgi veren İbrahim Özgöçmen, karantinada bulunan 52 hemşirenin 22’sinin sağlıkla taburcu edildiğini 30 hemşirenin ise hala yakın temaslı olarak karantinada izlendiğini kaydetti. Otuz hemşirenin 15’nin Acil durum Hastanesinden olduğunu kaydeden Özgöçmen, geriye kalan hemşirelerin Göğüs Servisi, Ayaktan Tanı ve İntaniye bölümlerinden olduğunu söyledi.

Bir hemşire negatife dönerken 13 hemşire hala pozitif…

Hastane içi bulaşın 17 ile 27 Mart arasında yaşandığını şuan için Lefkoşa Hastanesinde iç bulaş paniği yaşanmadığını ifade eden Özgöçmen, toplamda pozitif çıkan 14 hemşirenin bir tanesinin testinin negatife döndüğünü 13 hemşirenin hala testlerinin pozitif olduğunu kaydetti.

Pozitif olan 6 hemşirenin yine Acil Durum Hastanesi'nden olduğunu belirten Özgöçmen, 7 hemşirenin de diğer servislerden olduğunu ifade etti.

10 günlük sürede hastanede ciddi bir paniğin söz konusu olduğunu ancak önceki gün hastane personeline yapılan tüm testlerin negatif çıktığını kaydeden Özgöçmen, ”Bulaşın nereden kaynaklı olduğu bilinmiyor. Hastane içinden mi yoksa dışından mı olduğu tespit edilemedi. Hasta ziyaretleri yapılmıyor, hastaların refakatçileri PCR testle hastanede kalabiliyor. Bulaşın hastanede kontrol altına alındığını söyleyebilirim” dedi.

3 hemşire ağır semptomlarla geçiriyor…

Tedavileri devam eden 13 hemşirenin üçünün hastanede olduğunu ifade eden İbrahim Özgöçmen, yaşları 50 ile 35 arası değişen üç hemşirenin hastalığın semptomlarını ağır olarak geçirdiğini kaydetti. Bir hemşirenin hafta sonu semptomlarının ağırlaşması üzerine karantina otelinden hastaneye sevk edildiğini anlatan Özgöçmen,” Covid-19 tutulumlarını hafif geçiren ve ağır geçirenler olabiliyor. Üç hemşiremizin genel durumları iyi ancak semptomları daha ağır geçirdikleri için hastanede gözetim altında” ifadelerini kullandı.

“Yeni vakalar olmadığı için çok şanslıyız”

Lefkoşa Devlet Hastanesinde İntaniye Servisinin tamamen kaplı olduğunu vakaların çıkması sonrası hemen her bölümde ciddi personel eksikliği yaşandığına da dikkati çeken Özgöçmen, hastanede çok ciddi koordinasyon eksikliği yaşandığını şöyle anlattı:

“İntaniye Servisi şuan kapalı, diğer servisler bir şekilde işler götürülmeye çalışılıyor. Hastanede en büyük problem, koordinasyon eksikliği, bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Personel hastane içinde nasıl ve hangi şartlarda nerede görevli olarak çalıştırılacağı belirlenemedi. Yeni alınan personelde ısrarla pandemi de çalıştırılmak isteniyor. Pandemi merkezinde yeni alınan personelin orada başlaması ciddi sıkıntılarda doğurdu. Hangi serviste ne kadar eksik ne kadar fazla olduğunu belirleyecek olan başhemşireliktir. Mesleki tecrübe her zaman çok önemlidir. Hastanede iç bulaşın durması ve yeni vakaların olmaması büyük şans bizim için” dedi.