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1237 test yapıldı, 7 pozitif vaka

1237 test yapıldı, 7 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1237 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1237 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 4 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

5 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1237

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar -  7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 229.714  

Toplam Vaka Sayısı- 956

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 900

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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