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1228 test yapıldı, 2 pozitif vaka

1228 test yapıldı, 2 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1228 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1228 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

 

6 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1228

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

Ülke dışından gelen vakalar -  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 230.942  

Toplam Vaka Sayısı- 958

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 902

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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