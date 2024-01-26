12 yaşındaki çocuk, babasının arabasıyla kaza yaptı

Kıbrıs’ın güneyinde 12 yaşındaki çocuğun, babasının arabasını alarak trafiğe çıktığı daha sonra ise kaza yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, babasının aracını almakla kalmayıp, gece yarısı trafiğe çıkarak araç süren 12 yaşındaki çocuğun yoldan çıkarak bir ağaca çarptığını ve şans eseri yara almadan kurtulduğunu yazdı. Olaya Sosyal Hizmetler Dairesi'nin de müdahil olduğu kaydedildi.

2 günde 2 bombalama

Öte yandan Haravgi gazetesi Limasol’da son 2 gün içerisinde ikinci kez bombalama olayının yaşandığını yazdı.

Gazete geçtiğimiz günlerde 40 yaşındaki kişiye ait araca bomba konmasının ardından dün de Ay.Filas bölgesinde 67 yaşındaki bir kadına ait eve el yapımı bomba konduğunu belirtti.

Habere göre, evin giriş kısmına konan bombanın patlaması sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.