12 koyun öldü, hayvancının zararı 120 bin TL

Bostancı köyünde sahipli olduğu iddia edilen köpekler, Ahmet Aydar isimli bir vatandaşın koyunlarına saldırdı.

Olay sonucu 12 koyun öldü. Hayvancının zararının 120 bin Türk Lirasına yakın olduğu tahmin ediliyor.

Güzelyurt Adli Şube ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken köpeklerin kime ait olduğu kamera görüntüleri alındıktan sonra tespit edilmesi bekleniyor.