12 günlük İstanbul Film Festivali coşkusu açılış töreniyle başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen ve toplam 144 filmin 6 salonda sinemaseverlerle buluşacağı 43. İstanbul Film Festivali, 16 Nisan Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Sunuculuğunu Tuğrul Tülek’in üstlendiği açılış töreninde 2024 Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Törende N Kolay (Aktif Bank), Anadolu Efes ve Paribu ve Zurich Sigorta’ya teşekkür plaketleri takdim edildi. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’na ve festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür edildi.

Sinema Onur Ödülleri, Meral Orhonsay ve Engin Ayça’ya takdim edildi

Sinema Onur Ödülü sırasıyla toplumsal meselelere değinen, kadın hikâyelerinin işlendiği filmlerdeki rolleriyle tanınan ve 60’ı aşkın sinema filminde rol alan usta oyuncu Meral Orhonsay’a ve yıllardır sinema sektörüne yönetmenlik, eğitimci, yazarlık, sinema köşe yazarlığı gibi farklı alanlarda katkıda bulunmuş çok yönlü bir kültür insanı olan Engin Ayça’ya sunuldu.

Festival Hit Man filmiyle başladı

Festival Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan yönetmen Richard Linklater’ın gizemli bir kiralık katili konu aldığı aksiyon komedi türündeki yeni filmi Hit Man ile açıldı.

Beyazperdenin 144 filmlik şenliği başlıyor

43. İFF programında N Kolay Galaları’ndan Belgesel Kuşağı’na, Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Musikişinas ve Cinemania’ya 16 farklı bölümde, herkese hitap edecek, her tarzdan 132 uzun metrajlı ve 12 kısa filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Bu senenin özel bölümlerinden Macar Rapsodileri ise 1966’dan 2023’e, dramdan canlandırmaya, siyasiden komediye, genç ustadan auteur’lere Macaristan sinemasının en saygın yönetmenlerini bir araya getirecek.