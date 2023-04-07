12 günlük 42. İstanbul Film Festivali törenle başladı

Zengin programıyla 12 gün boyunca İstanbul'un her köşesinde sinemanın heyecanını sinemaseverlere yaşatacak olan 42. İstanbul Film Festivali, 6 Nisan Perşembe akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Sunuculuğunu Ali İhsan Varol’un üstlendiği 42.İFF açılış töreninde festivalin Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Festivalin ilk Sinema Onur Ödülü, yarım asrı aşan uzun ve üretken kariyerinde benzersiz karakterler yaratan, sinema ve tiyatronun yanı sıra ekranlarda da başarısını sürdüren Kayhan Yıldızoğlu’na sunuldu. Tören gecesine katılamayan Yıldızoğlu’nun ödülünü torunu Zeynep Aybar’a Festival direktörü Kerem Ayan takdim etti. Diğer Onur Ödülü ise tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve dizilerdeki performansları, dublaj sanatçısı olarak başarılarıyla adından söz ettiren, sanat dünyamıza katkıları 50 yılı aşkın süredir devam eden Nevra Serezli’ye sunuldu. Nevra Serezli’ye ödülünü usta oyuncu Metin Akpınar takdim etti.

Törende,Festival Uluslararası Yarışma filmlerinin ardından Altın Lale Ödülü için Ulusal Yarışma kategorisinde yarışacak 11 film, Seyfi Teoman anısına verilecek En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak 4 film, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film kategorilerindeki filmler tanıtıldı. Törende ayrıca Nespresso Genç Jüri’nin belirleyeceği Genç Ustalar Ödülü’ne aday filmler de gösterildi.