117'si yerel, 136 pozitif vaka

"Toplam 15.613 test yapıldı, 117'si yerel, 136 pozitif vakaya rastlandı, 77 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.613 olup, 117'si yerel 136 pozitif vakaya rastlanmış, 77 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 117 kişi ise yerel vakadır.

38 kişi Lefkoşa, 48 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.613

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 117

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.582.805

Toplam Vaka Sayısı: 22.910

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.495

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1329

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1360

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 421

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 396

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6501

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 76.719