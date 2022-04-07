114 yıllık Tatlısu Belediyesi’nde ‘kapatma’ tepkisi: "Belediyemiz kapanırsa, sandığa gitmeyiz"

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘yerel yönetimler reformu’ kapsamında kapatmayı planladığı belediyeler arasındaki Tatlısu Belediyesi ve halkı da ‘tepkili…

YENİDÜZEN’e konuşan bölge halkı belediyelerinden memnun olduğunu dile getirip belediyeleri kapanırsa artık oy kullanmak için sandığa gitmeyeceğini söylerken, çalışanlar ‘eylem’ işaret ediyor…

Başkan Hayri Orçan ise ‘reform’ için öncelikle belediyelerin güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapıyor…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘yerel yönetimler reformu’ kapsamında kapatmayı planladığı belediyeler arasındaki Tatlısu Belediyesi ve halkı da ‘tepkili…

YENİDÜZEN’e konuşan bölge halkı belediyelerinden memnun olduğunu dile getirip belediyeleri kapanırsa artık oy kullanmak için sandığa gitmeyeceğini söylerken, çalışanlar ‘eylem’ işaret ediyor…

Başkan Hayri Orçan ise ‘reform’ için öncelikle belediyelerin güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapıyor…

1908 yılında kurulan ‘Akathou Belediyesi’ olarak kurulan ancak kayıtlara 1975 yılında kurulduğu geçen Tatlısu Belediyesi, 114 yıldır ayakta… UBP-DP-YDP Hükümeti ‘Belediye Reformu’ olarak adlandırılan ve görüşmelerine meclis komitesinde devam edilen ‘Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ ile birlikte 114 yıldır ayakta duran bir belediyeyi kapatıp, Tatlısu’yu Geçitkale ve Serdarlı ile birleştirmeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Hayri Orçan, bölge halkı, belediye çalışanları YENİDÜZEN’e konuştu, belediyelerinin kapatılmaması için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan yaptığı değerlendirmede, “Biz 2010 yılından beri bu reformu talep ediyoruz ama bizim istediğimiz reform öncelikli olarak yapısal, idari ve mali olarak belediyelerin güçlendirilmesini sağlamaktır. Bu yapıldıktan sonra ikinci kısım olarak belediyelerin sayısı gündeme alınabilir” dedi, gelişmekte olan ve mali yönden iyi durumda olan bir belediyenin kapatılmasının doğru olmadığını söyledi.

Bölge halkı ise, “Belediyemizin kapatılmasını istemiyoruz, buna müsaade etmeyeceğiz. Eğer Tatlısu Belediyesi kapatılırsa, birlik olup sandığa gitmeyeceğiz. Kararımız nettir ifadelerini kullandı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“Gelişime açık bir yerde olan belediyenin kapatılması doğru değildir”

“2010 yılından bu yana reformu talep ediyoruz ama bizim istediğimiz reform öncelikli olarak yapısal, idari ve mali olarak belediyelerin güçlendirilmesini sağlamaktır…”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, bölgelerinin gelişmekte olan bir bölge olmasının yanı sıra, belediyelerinin mali yapısının iyi durumda olduğuna vurgu yaptı.

Orçan, böyle bir yapıya sahip bir belediyenin kapanmasının doğru olmadığını belirtti.

Orçan şunları anlattı:

“Belediyemizin kapanmaması için ana gerekçelerden bir tanesi belediyemizin borcu olmayan, sürdürülebilir bir maliye yapısının olmasıdır. Tatlısu Belediyesi, 77 km alana hizmet veren, 24 km’lik bir sahil şeridi olan bir belediyedir. Pandemiden sonra hızla artan bölgedeki yapı talebinin karşılanabilmesi için bu bölgede bir otoritenin olması gerektiğini düşünüyoruz. 2030’a kadar bölgeye yaklaşık 6-7 bin yeni konut yapılacağı öngörülüyor. Yani 20-25 bin nüfusa sahip olacak olan bir belediyeden bahsediyoruz. Aynı zamanda Cittaslow (Sakin şehir) unvanını da aldığımız için ülkemizi tanıtma konusunda önemli bir rol oynuyor. Verilen bunca emekten sonra, bu kadar geniş kitleye hitap eden ve gelişime açık bir yerde olan belediyenin kapatılması doğru değildir. Biz de kapatılmaması için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Belediyemiz, birleştirmeyi düşündükleri Geçitkale ve Serdarlı’dan çok daha farklı bir coğrafya. Konumumuz, Geçitkale’ye 20 km uzaklıkta olmakla birlikte Geçitkale dağın güney kısmında, biz ise dağın kuzey kısmındayız. Yani oradaki yaşam biçimiyle burası arasında da farklar var.”

“Herkes hem fikir… En büyük sorun zamanlama”

Meclis’te oyçokluğuyla kabul edilen ‘Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ geçtiğimiz geniş katılımlı bir şekilde toplantılarına başladı. Gerçekleşen toplantılarda gözlemlerini aktaran Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, “Aslında tüm kesimler, bu reformun yapılması gerektiği konusunda hem fikir. En büyük sorun zamanlamadır…” dedi.

Orçan şöyle konuştu:

“Muhalefetin bu işin aceleye getirilmesi konusunda bir eleştirisi var. Muhalefet, belediye sayılarının azaltılması konusunda fazlaca bir itirazı olmadığını ama bunun kriterlerinin farklı olması gerektiği inancında. Bizler de bunun sağlıklı bir ortamda yapılması gerektiğini ve gelecekte bir sıkıntının yaşanmayacağı bir çalışma olması gerektiğini söylüyoruz. Mali yapısı sürdürülebilir ve gelişmekte olan bir belediyeyse, ismi ne olursa olsun, o belediyeyi kapatmanın bir anlamı yoktur. Hükümet tarafı ise bu konuda bunun kaçınılmaz olduğu ve bunun bir an önce yapılması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Aslında tüm kesimler, bu reformun yapılması gerektiği konusunda hem fikir. Biz 2010 yılından beri bu reformu talep ediyoruz ama bizim istediğimiz reform öncelikli olarak yapısal, idari ve mali olarak belediyelerin güçlendirilmesini sağlamaktır. Bu yapıldıktan sonra ikinci kısım olarak belediyelerin sayısı gündeme alınabilir. En büyük sorun zamanlamadır… Süratle bir neticeye varılması lazım…”

“Mali yönden sürdürülebilir bir belediye olmanın mutluluğu içerisindeyiz”

Orçan, Tatlısu Belediyesi’nin mali durumu hakkında da bilgi verdi, belediyelerinin borcu olmadığını ve her yılı artı bir bütçeyle bitirdiklerini söyledi.

Hayri Orçan, “Borcu olmayan bir belediyeyiz. Her yıl bütçemiz fazla veriyor. Gelirlerimiz, giderlerimizden daha fazla. Artı bakiyeyle bir sonraki yıla bütçe devrediliyor. Çalışanlarımız günü gününe ödenebiliyor. Ben göreve geldiğim günden itibaren belediyemizde 7 kişi emekli oldu, hepsinin de emekli ikramiyeleri borçlanılmadan alındı. Yatırımlarımızı kendi imkânlarımızla yapabilen bir belediyeyiz. Bölgenin en büyük güneş enerji santralini de kendi imkânlarımızla kurduk. Mali yönden sürdürülebilir bir belediye olmanın ve insanlarımıza iyi hizmet vermenin mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Doğru yolda giden bir belediye niye kapansın ki? Verilen mücadelenin sonuna kadar arkasındayız” [Tatlısu Bölge halkı]

Bölge halkı ne dedi?

Ali Tarsus: “Bölge halkı olarak belediyemizin kapatılmasını istemiyoruz”

“Ben bölge halkından bir birey olarak belediyemizin kapatılıp, Geçitkale ve Serdarlı Belediyesi ile birleştirilmesine karşıyım. Belki bunu isteyen vatandaşlar da var ancak halkımızın büyük bir kısmı bunun gerçekleşmesini istemiyor. Belediyemiz eski, borcu olmayan ve hizmetini vatandaşına iyi bir şekilde veren bir belediye. Burası gelişmekte olan bir yer. Geçitkale ile konum olarak mesafemiz de uzun. O yüzden bize verilecek olan hizmet konusunda. Aksamalar da olabileceğini düşünüyorum. Biz, bölge halkı olarak belediyemizin kapatılmasını istemiyoruz.”

Hasan Manga: “Belediyemizi kapatmak istemiyoruz. Burası geleceği olan bir yer”

“Buradaki belediye en eski belediyelerden biridir. Biz belediyemizin kapatılmasını istemiyoruz. Belediyemizi kapatmaları durumunda ben sandığa gitmeyi düşünmüyorum. Bizi Geçitkale Belediyesi ile birleştireceklerini söylüyorlar. Geçitkale bize 20 kilometre uzaklıkta. Buradaki belediye biz vatandaşlara zaten iyi bir hizmet sağlıyor. Eğer Geçitkale Belediyesi’ne bağlanırsak ben buraya yeterli hizmet geleceğini düşünmüyorum. Burası geleceği olan ve günden güne büyüyen bir yer.”

Hülya Ertav: “Belediyemizden memnunuz, kapanmasını istemiyoruz”

“Biz bölge halkı, bölge esnafı olarak Tatlısu Belediyesi’nden çok memnunuz ve kapanmasını istemiyoruz. Geçitkale Belediyesi’ne bağlanmamız durumunda buradaki hizmet kalitesi düşecek. Çünkü yükü artacak buraya yatırım yapılmayacak. Biz, şu anda zaten yeterli hizmeti belediyemizden alıyoruz. Doğru yolda giden bir belediye niye kapansın ki? Belediyemizin verdiği mücadeleye de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz.”

Cemil Karabulut: “Buradaki insanların büyük bir çoğunluğu Tatlısu Belediyesi’nin kapanmasını istemiyor”

“Ben, belediyemizin kapatılıp da, başka bir belediyeyle birleşmesini istemiyorum. Mevcut belediyemizin zaten verdiği hizmetler çok iyi, başkanımızdan ve yönetiminden de çok memnunuz. Mali yönden de iyi durumda olan belediyeler arasındayız. Buradaki insanların büyük bir çoğunluğu Tatlısu Belediyesi’nin kapanmasını istemiyor. Çalışanlar da belediyelerini kapatmamak adına mücadele veriyor. Bizler, bölge halkı olarak verilen mücadelenin sonuna kadar arkasındayız.”

Ahmet Begeç: “Belediyeleri kapatmakla reform yapılmaz”

“Tatlısu Belediyesi verdiği hizmetlerle, yaptığı yatırımlarla ve mali yönden iyi bir durumda olmasıyla örnek bir belediye olabilecek bir belediye… Tatlısu Belediyesi’nin kapanması durumunda ben sandığa gidip, oy kullanmayı düşünmüyorum. Reform yapılacaksa tüm tarafların kabul edebileceği bir reform yapılır. Belediyeleri kapatmakla reform yapılmaz.”

Ahmet Aydenk: “Ben belediyemizin kapatılması taraftarı değilim”

“Ben 5-6 yıldır bu bölgede yaşıyorum ve hem bir esnaf olarak, hem de burada yaşayan bir vatandaş olarak belediyemizin tüm hizmetlerinden memnunum. Bizi Geçitkale Belediyesi ile birleştirecekleri söyleniyor ama bu iki yer arasında 20 kilometrelik bir mesafe var ve burası büyük, gelişen de bir yer. O yüzden mevcut sistemde ben yeterli hizmeti alacağımızı düşünmüyorum. Bunu daha önce başka bölgelerde yaşadık. O yüzden ben belediyemizin kapatılması taraftarı değilim. Burada yaşayan çoğu insan da belediyenin kapatılmasını istemiyor.”

“6 ay önce kendilerinin atadıkları müdürleri, yine kendileri görevden alıyor. Sonra da çıkıp reform yapmaktan bahsediyorlar. Eğer sesimizi duymazsalar, her türlü eylem hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” [Tatlısu Belediyesi çalışanları]

Belediye çalışanları ne dedi?

Keziban Çil: “Belediyemizi kapattırmamak için mücadelemiz sürecek”

“Burada yaşayan insanlar belediyemizin verdiği hizmetlerden memnun. Geçitkale Belediyesi’ne bağlanmamız durumunda merkezden uzaklaşma durumu olacak ve insanlara eskisi kadar hizmet ulaşamayacak. Burası için bağlanması kötü olacak çünkü burası gelişen bir yer. Merkezden uzak olmak demek, hizmetin de uzak olacağı demektir. Belediyemizi kapattırmamak için mücadelemiz sürecek.”

Ahmet Çelik: “Belediyemizin kapatılması taraftarı değiliz”

“Belediyemizin kapatılıp, başka bir belediyeyle birleşmesi durumunda burada en büyük zararı halk görecek. Çünkü Tatlısu halkı şu anda memnun ve istediği hizmeti zaten alabiliyor. Hizmet kalitesi düşecek çünkü hizmet uzak yerden gelmiş olacak. Halkımız, şu anda bir telefonla işini halledebiliyor. Kapanırsa, vatandaş Geçitkale’ye gidecek ve birden fazla hizmet verileceği için orası da yoğun olacak. Bu bölge inşaatların çoğaldığı, turistlerin geldiği bir bölge… Biz, belediyemizin kapatılması taraftarı değiliz.”

Mizam Aydın: “Biz, belediyemizin kapanmasını istemiyoruz”

“Bölgemiz gelişen bir bölge. Özellikle yaz aylarında nüfus 7-8 binlere kadar dayanıyor. Reform yapılacaksa önce yukarıdan başlasınlar. Sürekli müdür ve müsteşar atanıyor, müşavir yaratılıyor. Önce tepeden başlasınlar ve bu gibi konuları çözsünler. Biz, belediyemizin kapanmasını istemiyoruz. Tatlısu’nun alanı çok geniş ve halk hizmet alamayacak. Tatlısu halkı buradaki hizmetlerden çok memnun.”

Yılmaz Üredi: “Eğer sesimizi duymazlarsa, her türlü eylem hakkımızı sonuna kadar kullanacağız”

“Eğer bir reform yapılacaksa, oturulup konuşulur ve tüm tarafların kabul edebileceği bir reform yapılır. ‘Ben yaparım’ demekle reform olmaz. Bu memlekette sadece onlar yaşamıyor, halk da yaşıyor o yüzden tüm halkın kabul edebileceği bir reform yapılması lazım… Tatlısu Belediyesi bugün dimdik ayakta duran örnek denilebilecek bir belediye konumundadır. Ne amaçla kapatmak istiyorlar? Bizim borcumuz da yok, yaptığımız işlerden de halkımız memnun. Hükümet, sadece zam yapıyor, insanların halini sormuyor. 6 ay önce kendilerinin atadıkları müdürleri, yine kendileri görevden alıyor. Sonra da çıkıp reform yapmaktan bahsediyorlar. Hükümet edenlere şu mesajı vermek istiyorum: Tatlısu halkı pimi çekilmiş el bombası gibi bekliyor. Eğer sesimizi duymazsalar, her türlü eylem hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.”

İslam Karataş: “Mücadelemiz sürecek çünkü burası bizim ekmek kapımız”

“Biz, belediyemizin kapanmasını istemiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar verilen hizmetlerden memnun. Bizler de çalışanlar olarak belediyemizden çok memnunuz. 15 yıldır burada çalışıyorum ve hakkımızın gasp edildiğini veya gecikmeli ödendiğimizi hatırlamıyorum. Herkes halinden memnunken, belediyemizi kapattırmak doğru değil. Mücadelemiz sürecek çünkü burası bizim ekmek kapımız.”

Ahmet Alkaş: “Kurulu düzenimizi bozup da kendimizi niçin ateşe atalım?”

“15 yıldır ben bu belediyede çalışıyorum, bu süre içerisinde ister yatırımlar olsun, isterse de maaş konusunda olsun eksiksiz bir şekilde hakkımızı alabildik. Hazır, kurulu düzenimizi bozup da kendimizi niçin ateşe atalım? Ülkemizde oturduğu yerden maaş alan insan çok var onları düzeltsinler. Biz, belediyemizin kapanmasını istemiyoruz, bu yönde mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Dünden bugüne Tatlısu Belediyesi

Tatlısu Belediyesi 1908 yılında ‘Akothou Belediyesi’ olarak kurulmuş olsa da, kayıtlara göre 1975 yılında geçti.

Başkan Hayri Orçan, 2002 yılından bu yana belediye başkanlığı görevinde bulunuyor. Tatlısu Belediyesi yönetiminde Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın yanı sıra, Asbaşkan, Asbaşkan Yardımcısı ve 4 de Belediye Meclis üyesi bulunuyor.

6’sı memur, toplamda 50 kişi çalışanın olduğu belediyede, 77 km bir alana hizmet veriliyor.

Tatlısu Belediyesi’nde şu ana kadar 1975 yılında kurulduğunda Halil Kılıç, İbrahim Uyar (1976-1980), Mustafa Bengisu (1980-1986), Musa Oktay Yaman (1986-1990), Osman Yalçın (1990-1998), Mehmet Çelik (1998-2002) ve Hayri Orçan (2002-günümüz) belediye başkanlığı yaptı.

Tek bir yerleşim birimi olan Tatlısu Belediyesi şu anda, Tatlısu, Aktunç, Yalı ve Küçük Erenköy bölgesine hizmet veriyor.