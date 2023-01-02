113 polis, 36 itfaiye memur aday adayları Resmi Gazete’de
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, polis ile itfaiye memurluğu aday adaylığına atananların listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, polis ile itfaiye memurluğu aday adaylığına atananların listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; 113 polis ile 36 itfaiye memuru aday adayları duyuruldu.
Karara göre; polis aday adaylarının 75’i erkek, 38’si kadın olurken, itfaiye memur aday adaylarının 24’ü erkek, 12’si kadın.
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Etiketler : polis, RESMİ GAZETE, İTFAİYE, memur