Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 113 polis, 36 itfaiye memur aday adayları Resmi Gazete’de
113 polis, 36 itfaiye memur aday adayları Resmi Gazete’de

113 polis, 36 itfaiye memur aday adayları Resmi Gazete’de

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, polis ile itfaiye memurluğu aday adaylığına atananların listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

A+A-

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, polis ile itfaiye memurluğu aday adaylığına atananların listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; 113 polis ile 36 itfaiye memuru aday adayları duyuruldu.

Karara göre; polis aday adaylarının 75’i erkek, 38’si kadın olurken, itfaiye memur aday adaylarının 24’ü erkek, 12’si kadın.

 

1-353.jpg1-9.jpg3-232.jpg4-179.jpg

5-114.jpg

Bu haber toplam 771 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,