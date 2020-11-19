1125 test yapıldı, 7 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1125 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

19 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1125

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar - 5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 250.339

Toplam Vaka Sayısı- 1027

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 968

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-