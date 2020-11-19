1125 test yapıldı, 7 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1125 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1125 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
19 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1125
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar - 5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 250.339
Toplam Vaka Sayısı- 1027
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 968
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-