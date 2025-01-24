11. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmasına 28 okuldan 35 grup katılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde, bu yıl 11’incisi düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'nın katılımcı okullarıyla ilk toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleşti.

Yarışma ile ilgili tüm detayların konuşulduğu toplantıya, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve yarışmacı okulların müzik öğretmenleri katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması 11’inci yılın da yine rekora imza atarak toplam 28 okuldan 35 grubun katılımıyla 17 Nisan’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

İnanıroğlu: “Telsim Freezone liselerarası müzik yarışması, gençlere yönelik yapılan en önemli yarışmadır”

Liselerarası Müzik Yarışması’nın, Milli Eğitim Bakanlığı için en kapsamlı ve en önemli yarışma olduğunu aktaran Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, 11 yıldır Telsim ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece memnun olduklarını söyledi.

İnanıroğlu, “Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın, gençlere yönelik en önemli yarışma olduğunu düşünüyorum. Geçen dönem 29 gruba rekor demiştik fakat bu sene 35 grubun ve 28 okulumuzun katılımı bizleri çok mutlu etti. Tüm öğretmenlerimize ve gençlere yarışmada başarılar diliyorum.” dedi.

Tanpınar: “Telsim Freezone liselerarası müzik yarışmamızın 11’incisini, bu yıl da yeni rekorlara imza atarak gerçekleştirecek olmamız bizlere inanılmaz duygular yaşatıyor”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, 11 yıldır devam eden Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın her sene katılım oranın arttığına ve bu durumdan son derece memnun olduklarına dikkat çekti.

Tanpınar, “Her geçen yıl yoğun bir katılımla düzenlediğimiz Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmamızın 11’incisini, bu yıl da yeni rekorlara imza atarak gerçekleştirecek olmamız bizlere inanılmaz duygular yaşatıyor. Gençlerle bir arada olmak, onların yeteneklerini yakından izlemek, o sahnedeki heyecanlarını paylaşmak bizler için çok anlamlı. Tüm okullarımıza, emek veren öğretmenlerimize ve gençlerimize başarılar diler, katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile düzenlenen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda, En İyi Kız Solist, En İyi Erkek Solist, En İyi Vurmalı, En İyi Tuşlu, En İyi Yaylı, En İyi Nefesli, En İyi Gitar, En İyi Bass Gitar, En İyi Sahne Performansı, En İyi İcra, En İyi Orkestra ve Jale Derviş Özel Ödülü olmak üzere toplam 12 kategoride 18 ödül verilecek.