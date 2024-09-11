11 örgüt seçimi hakkında ara emri kararı

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 21 Eylül'de gerçekleştireceği kurultay öncesi yapılan kongrelerden 11'i hakkında ara emri kararı verildi.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre, çeşitli şaibe iddiaları nedeniyle mahkemeye taşınan kongreler hakkında yargının verdiği ara emri kararı kapsamında, davanın esası neticelenene kadar seçilen örgüt başkanları yetkilerini kullanamayacak.

Öte yandan, hakkında karar çıkmayan tek davanın, Başbakan Ünal Üstel'e yakınlığı ile bilinen Fatma Ünal'ın Girne Kadın Kolları Başkanı seçildiği kongre olması dikkat çekti.

Mahkemenin, 11 kongreye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı alması, 21 Eylül’de yapılacak kurultaya ilişkin soru işaretleri oluşturdu.

Zira UBP tüzüğüne göre, ara emri alınan ilçeler, bir üst organ seçimine katılamıyor.

UBP içinden kaynaklar, bu durumun, kurultay sonuçlarını etkileyebileceğini ifade ediyor.

UBP tüzüğündeki ilgili maddede şu ifadeler yer alıyor:

“İlçe hudutları içindeki tüm örgütler (Ana örgüt, Kadın ve Gençlik Kolları) en az %50'si kongrelerini yapmazsa, bu örgütler bir üst organ seçimine katılamaz.”

UBP içinden bir kaynak, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamasında, ilgili tüzük maddesinin "çevresinden dolaşacak bir formül arandığını" iddia etti.

Bu kapsamda parti içerisinde büyük bir kriz yaşandığı ifade ediliyor.

UBP: “Yaşanan süreç kurultayı etkilemez”

Öte yandan UBP, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı, yaşanan sürecin “kurultayı etkilemeyeceğini” savundu.

Partiden yapılan açıklamada, “Davanın esası neticelenene kadar seçilen örgüt başkanları yetkilerini kullanamaz” şeklinde geçici bir ara emri kararı olduğu ve davaların esasının henüz görüşülmediği kaydedildi.

Adı geçen örgüt seçimlerinin sonucunun 21 Eylül’de yapılacak olağan kurultaya herhangi bir etkisi olmadığı iddia edilerek, bazı örgüt başkanlarının seçimleri hakkında basına yanlış bilgiler servis edildiği” öne sürüldü.