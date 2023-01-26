11 metreden düştü, hayatını kaybetti

Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında, 10 Ocak’ta I.E.(E-30) ve A.A.(E-23) ile depozito konusunda tartıştıkları sırada, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanan Chukwudı Olıver NWAUUISI (E-23), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, dün saat 23.15’te yaşamını yitirdi.

Zanlılar (I.E. ve A.A.) güneyde tespit edilerek, 20.01.2023 tarihinde KKTC polisine teslim edilmelerine müteakip tutuklanmışlardı.

Yürütülen ileri soruşturmada, F.N.(E-28)’nin meseledeki zanlılarının (I.E. ve A.A.) 11.01.2023 tarihinde güneye kaçmalarına yardım ederek fer’i fail suçunu işlediği tespit edildi. F.N.(E-28) 25.01.2023 tarihinde tutuklandı, soruşturma devam ediyor.