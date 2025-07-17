11. Meşale Festivali’nde coşku Dikmen’de zirve yaptı

Dikmen Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Meşale Festivali, dün akşam Dikmen'de gerçekleşen görkemli gala gecesiyle tamamlandı.

Dikmen Yeni Park'ta başlayan kortej yürüyüşünün ardından festival alanında devam eden gecede, Variant Dans Topluluğu'nun gösterisi ve DİGEM Halk Dansları ekibinin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecenin finalinde ise sahneye çıkan Yahya Erenköy, güçlü sesi ve sahne performansıyla keyif dolu anlar yaşattı.

Gala gecesine, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali'nin yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve önemli davetliler katıldı. Coşku dolu gece, Dikmenlilerin ve konukların büyük beğenisini topladı.