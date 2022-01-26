11 bin 596 GEÇERSİZ OY!

Geçersiz oylar en fazla Lefkoşa, en az Lefke’den

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi verilerine göre; Pazar günkü seçimde 117 bin 5 seçmen oy kullandı. Oyların 105 bin 406’sı geçerli sayıldı, 11 bin 596 oy pusulası ise YSK tarafından kabul görmedi.

En fazla seçmenin bulunduğu Lefkoşa, yine rekoru elden bırakmadı, diğer bölgelere göre en fazla geçersiz oyun olduğu bölge oldu. Lefkoşa’da toplamda 36 bin 960 kişi oy kullandı, bunların 3 bin 355’i geçersiz sayıldı.

Lefke ise en az geçersiz oyun kullanıldığı bölge olarak kayıtlara geçti, 337 seçmenin oy pusulası kabul görmedi.

Ayşe GÜLER

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi verilerine göre; Pazar günü gerçekleşen seçimde 117 bin 5 seçmen oy kullandı.

Oyların 105 bin 406’sı geçerli sayıldı, 11 bin 596 oy pusulası ise YSK tarafından kabul görmedi.

En fazla seçmenin bulunduğu Lefkoşa, yine rekoru elden bırakmadı, diğer bölgelere göre en fazla geçersiz oyun olduğu yer oldu.

Bölgede toplamda 36 bin 960 kişi oy kullandı bunların 3 bin 355’i geçersiz sayıldı.

Lefke ise en az geçersiz oyun kullanıldığı bölge olarak kayıtlara geçti, 337 seçmenin oy pusulası kabul görmedi.

Mağusa’da ise 29 bin 869 seçmenin 3 bin 74’ünün kullandığı oy geçersiz sayıldı.

164 sandığın kurulduğu Girne’de 24 bin 133’ün seçmenin 2 bin 607’si YSK tarafından kabul görmedi.

İskele’de YSK verilerine göre 11 bin 267 seçmenin oyu geçerli sayıldı, bin 369 oy geçersiz oldu.

Öte yandan Güzelyurt’ta ise 8 bin 136 oyu YSK tarafından geçerli sayıldı, 857 oy kabul görmedi.

BÖLGE BÖLGE OY DAĞILIMI

Lefkoşa: 33 bin 605 geçerli, 3 bin 355 geçersiz oy. Lefke: 4 bin 77 geçerli, 337 oy geçersiz Mağusa: 26 bin 795 geçerli, 3 bin 74 oy geçersiz. Girne: 21 bin 526 geçerli, 2 bin 607 oy geçersiz. İskele: 11 bin 267 geçerli, bin 369 oy geçersiz. Güzelyurt: 8 bin 136 oy geçerli, 857 oy geçersiz.

BÖLGE BÖLGE ‘GEÇERSİZ’ OYLAR…

Lefkoşa: 3 bin 355 oy pusulası YSK tarafından geçersiz sayıldı

En fazla seçmen sayısının bulunduğu Lefkoşa’da 3 bin 355 oy pusulası YSK tarafından geçersiz sayıldı.

Bölgede 65 bin 428 kayıtlı seçmen sayısı olmasına rağmen Pazar günkü seçimde 36 bin 960 oy kullandı.

33 bin 605 kişinin kullandığı oy geçerli sayıldı.

Mağusa: 3 bin 74 oy geçersiz…

YSK’nın resmi verilerine göre Mağusa’da 29 bin 869 seçmenin 3 bin 74’ünün kullandığı oy geçersiz sayıldı.

196 sandığın kurulduğu bölgede geçerli oy pusulası 26 bin 795 olarak kayıtlara geçti.

Girne…

164 sandığın kurulduğu Girne’de 24 bin 133’ün seçmenin 21 bin 526’sının oyları geçerli sayıldı.

2 bin 607 oy pusulası YSK tarafından kabul görmedi.

Bölgede kayıtlı seçmen sayısı 44 bin 684’tü.

İskele’de 1369 oy geçersiz

İskele’de YSK verilerine göre 11 bin 267 seçmenin oyu geçerli sayıldı,

bin 369 oy geçersiz oldu.

Bölgede 87 sandık kuruldu, 20 bin 550 seçmenden yalnızca 12 bin 636’sı oy kullandı.

En az geçersiz oy Lefke’de

Lefke’de ise diğer bölgelere göre en az oyun geçersiz olduğu bölge oldu.

YSK, bu bölgede 4 bin 414 oy kullanan seçmenden 4 bin 77’sinin oylarının geçerli olduğunu, 337’sinin geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Bölgedeki kayıtlı seçmen sayısı 6 bin 939’du, seçim günü oy verme işlemi için 30 sandık kurulmuştu.

Güzelyurt: Geçersiz oy pusulası sayısı 857

Bölgeler bazında en az sandığın kurulduğu Güzelyurt’ta geçersiz oy pusulası sayısı 857.

15 bin 42 kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgede 8 bin 993 kişi oy kullandı.

Bunlardan 8 bin 136’sının oyu YSK tarafından geçerli sayıldı.

Geçen seçimlerde durum neydi?

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanı (2020) seçiminde ise ilk turda toplam 5,027 (%4.34) ikinci turda ise 3,699 (2.76) geçersiz oy tespit edilmişti.

Kayıtlı seçmenin 190,553 olduğu, toplam 126,040 kişinin ise oy kullandığı 2018 genel seçimlerinde 14,036 geçersiz oy sayılmıştı.