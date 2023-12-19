11 ayda 3 milyon 700 binden fazla turist

Kıbrıs'ın güneyine 2023 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde 3 milyon 722 bin 022 turist gittiği haber verildi.

Adanın güneyine 3 milyon 091 bin 039 turistin gittiği 2022 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında turistlerin rakamında bu yıl yüzde 20,4 artış meydana geldiğini yazan Politis gazetesi, 2023 yılının 11 aylık döneminde Kıbrıs’a (Güney) giden turistlerin sayısının 2019 yılında kayda geçirilen ve rekor olarak addedilen 3 milyon 976 bin 777 rakamına yaklaştığını belirtti.

İstatistik Dairesi'nin yayımladığı verilere dayanarak, Kasım ayında Kıbrıs’a giden turist sayısının 159 bin 605 olduğunu ve ülkeye 149 bin 857 turistin gittiği 2022 yılının Kasım ayıyla kıyaslandığında bu rakamda yüzde 6,5 artış yaşandığını kaydeden gazete, İngiltere’den adanın güneyine yönelik gidişlerin bu yılın Kasım ayıyla ilgili ana turizm kaynağı olduğunu ekledi.