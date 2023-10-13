“108 reçete incelendi, 54’ü sahte çıktı”

“Sahte reçete” soruşturması kapsamında Pazartesi akşam saatlerinde tutuklanan eczacı K.D., eczacı F.I. ve eczane kalfası Z.P. tutukluluk sürelerinin dolmasıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların, müşterilerin haberi olmadan sahte reçete yazarak sigortalardan sahtekârlıkla para temin ettikleri iddiasıyla tutuklandıklarını aktardı.

Polis, iki eczacı zanlının birinin Gönyeli'de birinin de Geçitkale'de olmak üzere iki eczanelerinin bulunduğunu ve iki eczane üzerinden son 8 ayda toplamda 3 bin 275 reçete yazdıklarını aktardı.

Söz konusu reçetelerin 1416'sının daha önce tutuklanan doktor zanlı M.A. tarafından, 1310'unun yine daha önce tutuklanan doktor zanlı F.K. tarafından ve 500'ünün ise doktor İ.İ. tarafından yazıldığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlı konumundaki eczacı kalfası ile ilgili de detay veren polis, 2 reçetede zanlı Z.P.'ye ait cep telefonu numarasının bulunduğunu ve bu konuyla ilgili tahkikatın tamamlandığını kaydetti.

Polis, K.D. ve F.I.’nın evinde arama yapıldığını, çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğunu belirtti, ayrıca Geçitkale’de bulunan ilaç pazarlama şirketinin direktörlerinin aynı zanlılar olduğunu, bu kapsamda da soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

Polis, 50 ifade alındığını ve 108 reçetenin incelendiğini ve 54 reçetenin sahte olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Sahte reçetelerden 15’i Gönyeli’de faaliyet gösteren eczaneye, 39’unun da Geçitkale’de faaliyet gösteren eczanede yazılıp Sosyal sigortalara verilerek sahtekarlıkla para temin edildiğini söyledi.

Polis, 2 eczacının 3 gün daha tutuklu kalmasını, eczacı kalfasının da tahkikatının tamamlandığı gerekçesiyle uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, her 2 eczacının 3 gün daha tutuklu kalmasını ve eczacı kalfasının da 50 bin TL nakit teminat şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.