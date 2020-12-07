105 yaşında Covid-19'u yenmeyi başardı

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan 105 yaşındaki Huriye Başkapan, gösterdiği dirençle hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.

Covid-19 salgını sürecinde yaşadığı kalabalık semtten uzaklaşmak isteyen Başkapan, İstanbul Fatih'teki evinden bir süreliğine ayrılarak, kızı ve torunlarıyla oğlunun Şile'deki yazlık evine gitti.

Şile'ye gelişinden birkaç gün sonra halsizlik ve iştah kaybı gibi sorunlar yaşayan Başkapan, kendisi gibi semptomlar gösteren aile üyeleriyle Şile Devlet Hastanesine başvurdu.

Covid-19 testinin pozitif çıkması ve yapılan tetkiklerde karaciğeri ile böbreklerinde sorun tespit edilmesi nedeniyle Başkapan hastanede tedavi altına alındı.

Başkapan, yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 5 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek, yaşama yeniden tutundu.

Ayrıca, ailenin diğer üyeleri de hastalığı atlatarak, sağlıklı yaşantılarına döndü.

"Hastalığım uzun sürmedi"

105 yaşındaki Huriye Başkapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda büyük yaştaki çocuklarının vefat ettiğini, hayatta bir erkek ve kız evladıyla kaldığını aktardı.

Kızı ve torununun da Covid-19 tedavisi gördüklerini ve taburcu olduklarını anlatan Başkapan, tedavinin ardından daha iyi hissettiğini söyledi.

Başkapan, "Otururken bir şeyim yok ama ayaklarımda ara sıra ağrı oluyor. İdare ediyorum. Allah daha beter etmesin, çok şükür. Hastalığım erken geçti çok uzun sürmedi. Ben zaten ne olduğunu anlamadım. Bu hastalığa yakalandığımı söylediler." diye konuştu.

Devlete ve doktorlara minnetini dile getiren Başkapan, "Bize hastanede baktılar. Bizimle ilgileniyorlar. Allah onlara da uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.

"105 yaşında ve ek hastalıkları olmasına rağmen gayet iyi atlattı"

Huriye Başkapan'ın tedavisini yapan Şile Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Özge, Başkapan'ın halsizlik ve iştah kaybı şikayetleriyle hastanelerine başvurması üzerine kendisine bazı tetkikler yapıldığını, bu incelemeler sonucunda karaciğer ve böbreklerinde sorun tespit edildiğini anlattı.

Dr. Özge, hemen servise yatırdıkları Başkapan'a ilk 2 gün "agresif bir tedavi" uyguladıklarını, ilerleyen süreçte de günlük kan ve fizik muayene sonuçlarına göre tedaviyi revize ettiklerini dile getirdi.

Başkapan'ın 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Özge, şöyle konuştu:

"Covid-19 özellikle ileri yaşlarda ve ek rahatsızlıkları olan hastalarda ölümcül seyredebiliyor. Hastamız 105 yaşında ve ek hastalıkları olmasına rağmen gayet iyi atlattı. Yanındaki refakatçinin önerilerimize harfiyen uyması tedavi sürecinde bize çok yardımcı oldu."

Dr. Emre Özge, Covid-19'un tedavisi ve takibinde hastaların genetik alt yapısının da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Aslında bu durum bir sağlık yatırımının sonucu. Gençliğinde sağlığına dikkat etmesi, sigara kullanmaması gibi birçok faktör Covid-19'u atlatmasına yardımcı oldu." değerlendirmesini yaptı.