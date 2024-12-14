100 gram kenevir ‘Pamir’e takıldı

Ercan Havalimanı’na, Almanya üzerinden dün akşam gelen aktarmalı uçakta yolcu olarak bulunan C.P.(K-27) Narkotik Dedektör köpeği Pamir'e takıldı.

Zanlı C.P'ye ait iki valize Narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesi ile söz konusu valizlerde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından arama yapıldı.

Zanlının huzurunda yapılan aramada; tütün paketleri içerisinde, tütün ile karışık yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında zanlı C.P. tutuklanarak bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme tarafından, zanlının soruşturma maksatlı üç gün süre ile poliste tutuklu kalması yönünde emir verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.