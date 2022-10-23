10. Lefkoşa Maratonu koşuldu

10. Lefkoşa Maratonu bugün koşuldu. Ana sponsorluğunu Armani Exchange'in (Esmen Grup) yaptığı ve "İyi ki'lerimiz için" sloganıyla koşulan maraton, her yıl olduğu gibi bu yıl da üç kategoride, 4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde oldu. Maratonda dereceye girenlere bu akşam Büyük Han'da yapılacak törenle ödülleri verilecek.

Maratonda 10 km için saat 07:30’da, 21 km için ise saat 07:45’de start verildi. 4 km Halk Koşusu ise saat 10:30 başladı.

Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km yarı maraton koşusuna Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından start verildi.

Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır şekilde bekletildi.

Lefkoşa Maratonu sonuçları açıklandı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre 10 ve 21 km’de dereceler şu şekilde oluştu:

10 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Hakan Tazegül - 00:32:56

2. Ömer Faruk Uğurlu – 00:33:20

3. Veli Atikoğlu – 00:34:18

10 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Kader Güvenç – 00:37:47

2.Duygu Dalbudak 00:39:12

3. Şirin Bilginaylar – 00:43:38

10 Km Kadınlar 18-29 Yaş

1. Yağmur Bozoğlan – 00:44:08

2.Ayça Sağaltıcı – 00:45:26

3. İlayda Teker – 01:01:34

10 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1. Melda Ünal – 00:46:20

2.Anastasia Chernova – 00:52:05

3.Aysu Bozdemir – 00:54:40

10 Km Kadınlar / 40-49 Yaş

1.Evren Gürtunç – 00:51:35

2.Evelyn Dolores Gedi – 00:52:15

3.Marıa Callas Laroussı – 00:52:39

10 Km Kadınlar 50 Yaş Üzeri

1.Kadriye Debreli – 00:55:19

2.Kısmet Nilgün Varer – 00:56:50

3.Güler Şahin – 01:01:06

10 Km Erkekler 18-29 Yaş

1. Enis Alçıcı – 00:38:26

2.Halil İri – 00:39:48

3. Tuğcan Özkızan – 00:40:22

10 Km Erkekler 30-39 Yaş

1. Eser Kurt – 00:34:51

2.Murat Ateş – 00:39:09

3. Ufuk Avunç – 00:40:20

10 Km Erkekler 40-49 Yaş

1.Ünal Münüklüoğlu – 00:37:08

2.Ali Korkmaz – 00:38:30

3. Ersoy Çetinkaya – 00:38:45

10 Km Erkekler 50 Yaş üzeri

1. Yıldırım Demirhan – 00:41:55

2.Ramazan Yıldırım – 00:44:15

3. Osman Atakan – 00:44:19

21 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Mestan Turhan – 01:11:53

2.Ege Yoldüren – 01:12:01

3. Yusuf Gökalp – 01:12:06

21 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Gamze Bulut Duvar – 01:20:53

2.Aleyna Sarıkaya 01:28:53

3. Mine Devrim – 01:33:27

21 Km Erkekler 18-29 Yaş

1.Ersan Çoker – 01:18:39

2.Metin Kuşkurdan - 01:19:21

3. Mahmet Fehmioğlu – 01:49:30

21 km Erkekler 30-39 Yaş

1.Mehmet Sakallı – 01:19:30

2. İsmet Abbasoğlu – 01:28:05

3. Buğra Korahan – 01:32:56

21 Km Erkekler 40-49 Yaş

1. Ali Kayral – 01:28:05

2.Hüseyin Arhan – 01:32:56

3. Şevket Türel – 01:36:58

21 Km Erkekler 50 Yaş üzeri

1. Arif Zing – 01:35:19

2. Muzaffer Ceyhan – 01:37:24

3. Aysın Öztrak – 01:38:45

21 Km Kadınlar 18-29 Yaş

1.Ayşa Küçükakça – 01:51:08

2.------

3.------

21 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1.Buse Üreten – 01:41:31

2.Tuğçe Fışkın Genç – 01:50:05

3. Suna Evran Elmas – 01:51:08

21 Km Kadınlar 40-49 Yaş

1.Feyza Erkal – 01:47:38

2.Fatma Muhtaroğlu – 02:11:28

21 Km Kadınlar 50 Yaş Üstü

1.Ayşe Deveci – 02:00:10

2. -----

3. -----

Fotoğraf: Erol Uysal (TAK) - Lefkoşa Türk Belediyesi