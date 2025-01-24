10 günde ‘en az’ 4 bin 230 vaka

Ebru OSMAN

Kıbrıs’ın kuzeyindeki üst solunum yolu enfeksiyonu vakaları her geçen gün artıyor.... Hemen her hanede, en az bir ‘Influenza’ vakasına rastlamak mümkün.

YENİDÜZEN, devlet ve 3 farklı özel hastaneden, ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ tanısı konulan vakalara ilişkin detay istedi. Sadece 10 günde, tedavi gören hasta sayısı ‘en az’ 4 bin 230 olarak hesaplandı...

Devlet hastanelerindeki ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ vakalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen güncel verilere göre, 1 Ocak – 10 Ocak 2025 tarihleri arasında toplamda 3 bin 30 hastaya ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ tanısı konuldu.

Etik Hastanesi, Kolan Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne ise son aylarda, günde 40 civarı hastanın, üst solunum yolu şikayetiyle başvurduğu ve tedavi sürecine başlandığı öğrenildi.

Yapılan hesaplamalara göre; 10 günde sadece hastanelere başvuran ve tedavi altına alınan pozitif vaka sayısı ‘en az’ 4 bin 230...

Öte yandan bu vakların bir kısmının, hastaneye yatırılarak tedavi edildiği de rakamlara yansıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 10 günde toplam 37 kişi, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı.

Özel hastaneler, yatak kapasitelerindeki doluluk oranının yüzde 90’lara vardığını ifade ediyor. Devlet hastanelerindeki durum ise bilinmiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın araştırmasına göre viral virüs; “İnfluenza A.” Laboratuvar sorumlusunun açıklamasına göre; 138 klinik örnekten 60’ı pozitif saptandı ve pozitiflik oranı yüzde 43,5 olarak belirlendi. Pozitif örnekler arasında ise yüzde 78,3’lük bir oranla, yani 47 örnekle, en baskın etkenin ‘influenza A’ virüsü olduğu belirlendi.

Uzmanlar, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sağlık sisteminin ciddi bir sınavdan geçtiğine işaret ediyor...

Sağlık Bakanlığı verileri...

10 günde 3 bin 30 vaka saptandı

Sağlık Bakanlığı’nın YENİDÜZEN ile paylaştığı verilere göre; 1 Ocak – 10 Ocak 2025 tarihleri arasında devlet hastanelerine başvurup, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulan vaka sayısı toplam 3 bin 30 olarak kayıtlara geçti. Bu vakaların 37’si, hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı.

Yine aynı verilere göre, 2024 yılının 1 – 10 Ocak tarihlerinde tespit edilen vakalara oranla, pozitif vaka sayısında 292 kişilik bir artış mevcut.

Bakanlık verilerinde, 2024 yılı boyunca devlet hastanelerinde “üst solunum yolu enfeksiyonu” tanısı konan hasta sayısı ise toplam 5 bin 554 olarak kayıtlara geçti.

Kolan Hastanesi Başhekimi Celal Bölükbaş

"Günde 40 hasta başvuruyor, yatak kapasitesi yüzde 90 doldu”

Kolan Hastanesi Başhekimi Celal Bölükbaş, son dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve son dönemlerde influenza salgınının gözle görülür bir şekilde çoğaldığını belirtti. Bölükbaş, Kolan hastanesinde günde 30 - 40 hasta başvurusu aldıklarını ancak çok ekstrem bir yoğunluk olmasa da nispetten hasta sayılarında artış olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Önceki senelerde maske kullanımının daha yaygın olduğunu bu sebeple bu kadar grip enfeksyonu ile karşılaşmadıklarını ancak maske kullanımının halk arasında azalmasıyla birlikte grip salgınının daha hızlı şekilde yayılmaya başladığını ifade etti.

Bölükbaş “Hasta olan kişilerin maske kullanmasını, maskesiz bir şekilde toplumla karışmamasını öneriyorum. Bunu herkese hatırlatmamız gerekiyor. Hasta olan kişiler maske taksa bu salgın bu kadar yayılmayacaktır” şeklinde konuştu.

Ayrıca, hastanede yatak kapasitesinin yüzde 90 oranında dolduğunu belirten Bölükbaş, bu doluluğun sadece grip vakalarından değil, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yoğun bakım odalarının da çoğunun yüzde 90 ile yüzde 100 arasında dolmuş durumda olduğunu söyledi.

Etik Hastanesi Laboratuvar Sorumlusu Ulus Kasap:

“Hastanedeki yatak kapasitesi yüzde 90 doldu”

Etik Hastanesi Laboratuvar Sorumlusu, Biyokimyager Ulus Kasap, üst solunum yolu enfeksiyonları için yapılan testlerde, ‘İnfluenza’ virüsünün pozitif çıkma oranının yüzde 77 ile yüzde 80 arasında olduğunu belirtti. Ocak ayının hastalıklarla yoğun geçtiğini ifade eden Kasap, hastanelerindeki yatak kapasitesinin yüzde 90 dolmuş olduğunu söyledi. Bu durum, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sağlık hizmetlerinin önemli bir sınavdan geçtiğini gözler önüne seriyor.

YDÜ Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Buket Baddal:

“Viral virüs Influenza A”

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Buket Baddal, 1 Aralık 2024 ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuran vakaların yüzde 78,3’ünün ‘İnfluenza A’ kaynaklı olduğunu belirtti.

İnfluenza A virüsüne ek olarak, sirkülasyonda bulunan respiratuvar sinsityal virüs (RSV) A ve B türlerine toplamda yüzde 11,7 oranında rastlanırken, geriye kalan örneklerin yüzde 5’inde influenza B virüsü, yüzde 1,7’sinde COVID-19’a yol açan SARS-CoV-2, yüzde 3,3’ünde ise birden fazla viral etkenin neden olduğu ko-enfeksiyonlar saptandı.

Baddal, 138 klinik örnekten 60’ının pozitif çıktığını ve pozitiflik oranının yüzde 43,5 olduğunu kaydetti. Ayrıca, pozitif örnekler arasında en baskın etkenin 'İnfluenza A' olduğunu belirten Baddal, yüzde 78,3’lük bir oranla 47 örnekle bu virüsün salgındaki en dominant etken olduğunu vurguladı.