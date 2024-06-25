10 fakülteden 960 öğrenci mezun oldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 20 fakülte, 3 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin geleceğe ilk adımlarını atacakları “Mezuniyet Şöleni” başladı.

Kampüs içerisinde kurulan MOE Sahne’de düzenlenen törenlerin ilk akşamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İletişim ve İlahiyat Fakültesi fakültelerinden 960 mezun öğrenci mezuniyet coşkusunu aileleri ile birlikte yaşadı.

Tören öncesinde, festival alanında canlı müzik eşliğinde eğlenen mezunlar sonrasında DJ performansı ile mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. MOE Sahne’de düzenlenen ve havai fişek gösterisiyle son bulan tören ise 5 bin kişilik görkemli bir kalabalığın önünde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kortejlerle tören alanına girmesiyle başlayan törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Mezun olan Türk öğrenciler adına Psikoloji Bölümü mezunu Sinem Yıldız, uluslararası öğrenciler adına ise Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü mezunu Kadi Tereka Sadaraka Lubang duygularını dile getirdi.