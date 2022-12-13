1 YILDA, %65 DAHA BORÇLU

▶ Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, vatandaşların kredi kartı kullanımını artırdı. Kredi kartı kullanımına yönelik borçlar Eylül sonu itibariyle 1 milyar 504 milyon TL’ye çıktı. 2021 Eylül dönemine göre; kredi kartı borçları yüzde 65 arttı.

EYLÜL 2021- EYLÜL 2022 KREDİ KARTI BORÇLARI:

Eylül 2021: 909 milyon 400 bin TL

Aralık 2021: 1 milyar 4 milyon 600 bin TL

Mart 2022: 1 milyar 49 milyon 300 bin TL

Haziran 2022: 1 milyar 320 milyon 100 bin TL

Eylül 2022: 1 milyar 504 milyon 100 bin TL

Ayşe GÜLER

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, vatandaşların kredi kartı kullanımına yönlendirdi.

Bankalardaki kredi kartı kullanımına yönelik borçlar, Eylül sonu itibariyle 1 milyar 504 milyon 100 bin TL’ye ulaştı.

Söz konusu rakam, Eylül 2021’de 909 milyon 400 bin TL’ydi.

KKTC Merkez Bankası resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçları yüzde 65 arttı.

Eylül 2021’de 909 milyon 400 bin TL

KKTC Merkez Bankası 3’üncü Çeyrek Bülteni’nde geçtiğimiz yıllara ait bilgiler de paylaşıldı.

Kredi kartı borçlarının kademeli olarak arttığı görüldü.

Örneğin, Eylül 2021 ila Eylül 2022 dönemi arasında ‘en düşük’ kredi kartı borcu geçtiğimiz yılın Eylül sonunda kayıt altına alındı.

Söz konusu dönem vatandaşların kredi kartlarındaki borç miktarı 909 milyon 400 bin TL oldu.

3 ayda 44 milyon TL arttı…

2021 Aralık ayı itibariyle bu rakam, 1 milyar 4 milyon 600 bin TL’ye çıktı.

Mart 2022’de ise bankalardaki kredi kartı borçları 1 milyar 49 milyon 300 bin TL’ye ulaştı.

3 aydaki kredi kartı borçları, 44 milyon 700 bin TL arttı.

Marttan Hazirana 270 milyon TL.

Haziran 2022’de bankalardaki kredi kartı borçları, daha da katmerlendi, 1 milyar 320 milyon 100 bin TL’ye fırladı.

Mart 2022 ila Haziran 2022 arasında kredi kartı borçları 270 milyon 800 bin TL arttı.

Rekor Temmuz-Eylül’de

Kredi kartı kullanımında rekor, Temmuz-Eylül döneminde…

Söz konusu dönemde, bankalardaki kredi kartı borçları 1 milyar 504 milyon 100 bin TL olarak kayıt altına alındı.

Bu rakam, Eylül 2021’den bugüne en fazla kredi kartının kullanıldığı dönem oldu.