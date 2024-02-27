“1 yılda 20 kez VIP’den çıkış yaptı”

Ercan Havalimanı’ndaki VIP geçişinden 3 valiz sigara tütünü çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Emekli Komutanı Ö.P. ile emekli komutana tütünleri veren B.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin yeni bulgular aktaran polis, emekli komutanın 2023-2024 yılları arasında 20 kez VIP alandan çıkış yaptığının belirlendiğini söyledi, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Mahkeme, her iki zanlının da 3’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Mahkemede neler konuşuldu?

Mahkemede olayın detaylarını anımsatan polis, emekli komutanın 22 Şubat tarihinde saat 06.00 raddelerinde Ercan Devlet Havalimanında VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davranıp çıkış yaptığını söyledi.

Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında el konulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının yine aynı gün saat 22.30 sıralarında ülkeye geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı Ö.P.’nin 24 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, sigara tütünlerini off-licence sahibi B.M.’den aldığını söylediğini aktardı.

Polis, B.M.’nin de 25 Şubat tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı B.M.’nin ifadesinde karı-koca olan şahısların tütünleri sipariş ettiğini, kendisine valiz ve para bıraktıklarını, valize tütün yerleştirdikten sonra emekli komutana verdiğini anlattığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden polis, emekli komutanın 2023-2024 yılları arasında 20 kez VIP alandan çıkış yaptığını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.