1 yılda 10 bin dava ‘alacak- verecek’ ilk sırada

2021’DE YARGININ GÜNDEMİ:

Alacak verecek davası: 7411

Banka/icar satış: 1352

Tazminat: 490

Tahliye: 375

Karşılıksız çek: 251

İş davası: 146

Bilişim suçları: 22

Ayşe GÜLER

Ekonomide yaşanan daralma ve alım gücündeki gerileme mahkemelerin faaliyet raporuna yansıdı.

Yüksek Mahkeme’nin hazırladığı 2021 yılı Faaliyet Raporu’na göre; geçtiğimiz yıl, 10 bin 47 hukuk davası yargının gündemine geldi. Davalarda ilk sırayı 7 bin 411 dosya ile alacak verecek, ardından da bin 352 dosya ile banka/icar satış dosyaları çekti.

2020’ye kıyasla mahkemelerin görüştüğü hukuk davalarının sayısında yüzde 6 oranında gerileme yaşandı, bu davalar 10 bin 760’den 10 bin 47’ye düştü.

Rekor Lefkoşa Kaza Mahkemesi, en az Lefke’de

Resmi verilere göre; geçtiğimiz yıl Lefkoşa Kaza Mahkemesi toplamda 4 bin 272 davayı

görüştü. Aynı dönemde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 2 bin 806, Girne Kaza Mahkemesi’nde bin 856 dava görüldü.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 484, İskele Kaza Mahkemesi’nde 437, Lefke Kaza Mahkemesi’nde ise 192 davanın görüldüğü kayıtlara geçti.

22 bilişim suçu…

Faaliyet raporunda; 2021’de bilişim suçlarına yönelik 22 davanın mahkemelerde görüşüldüğü yer aldı.

Bu davaların 17’si Lefkoşa’da, 3’ü Mağusa’da, 2’si Girne’de dosyalandı.

146 iş davası…

Söz konusu dönemde yargının gündemine 146 iş davası geldi.

İş kazaları, ölümlü iş kazaları, prim yatırımlarında yaşanan sıkıntılar gibi çalışma yaşamıyla ilgili davalar görüşüldü.

251 kişiye karşılıksız çek davası

Bankalara yazılan çeklerin karşılıksız çıkması sonucu ise geçtiğimiz yıl 251 kişiye dava okundu.

Söz konusu davaların ağırlıklı olarak Mağusa ile Lefkoşa Kaza Mahkemelerinde görüldüğü rapora yansıdı.

490 tazminat, 375 tahliye davası…

Geçtiğimiz yıl, 490 tazminat, 375 tahliyeye yönelik dava yargının gündemine geldi.

Diğer davaların aksine, ‘tahliye’ davalarında özellikle Girne Kaza Mahkemesi’nde olduğu rapora yansıdı. Bu dönemde Girne Kaza Mahkemesi’nde 149, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 111, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 79, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 28, İskele Kaza Mahkemesi’nde 21,Lefke Kaza Mahkemesi’nde ise 17 tahliye davası görüşüldü.

Tazminat davalarının çoğunluğu da Lefkoşa ve Girne mahkemelerindeydi. 2021’de Lefkoşa’da 183, Girne’de 150, Mağusa’da 91, Güzelyurt’ta 28, İskele’de 21, Lefke’de ise 17 tazminat davası görüşüldü.