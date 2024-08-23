 “1. Uluslararası NEU DESAM Biyoteknoloji Kongresi”, 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek

Modern bilimin en dinamik alanlarından biri olarak, insan yaşamını iyileştirme potansiyeli ile öne çıkan biyoteknoloji; genetik mühendisliği, hücre biyolojisi, mikrobiyoloji gibi birçok disiplinin kesişim noktasında yer alıyor. Yeni ilaçların geliştirilmesinden, hastalıkların erken teşhisine ve tedavisine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunarak insan ömrünün uzaması ve yaşam kalitesinin artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan “1. Uluslararası NEU DESAM Biyoteknoloji Kongresi”, alanın önemli isimlerini, Dorana Turizm’in organizasyonu ile İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde buluşturacak.

Tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, veteriner hekimliği, yapay zeka, matematik ve mühendislik gibi birçok alanda uzmanlaşmış akademisyenleri bir araya getirerek yenilikçi ve multidisipliner araştırmalara öncülük eden DESAM Araştırma Enstitüsü, kongre ile biyoteknolojinin farklı alanlarından uzmanların en son bulgularını, gelişmelerini ve stratejilerini paylaşmaları için önemli bir platform sağlamayı hedefliyor.

Açılış konuşmasını Prof. Dr. Hasan Mandal yapacak

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın başkanlığını üstlendiği kongrede; açılış konuşmasını ise TÜBİTAK’ın önceki Başkanı olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal gerçekleştirecek. Prof. Dr. Hasan Mandal, “Birlikte Yaratma ve Birlikte Başarma Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Biyoteknolojiyi Geliştirmek” başlıklı bir konuşma yapacak.

Dört gün sürecek kongrede Tıbbi Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, DESAM, Yapay Zeka ve Biyoteknolojinin Yeni Çağı, Moleküler Biyoteknoloji ve Gıda Biyoteknolojisi oturumları gerçekleştirilecek. Kongrenin ilk akşamında ise Kıbrıs Araba Müzesi’nde resepsiyon verilecek.

Kongre ile ilgili detaylı bilgilere neudesamcongress.org üzerinden ulaşılabiliyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kongremiz, biyoteknolojinin sınırlarını zorlayan yenilikçi fikirlerin tartışıldığı, akademik ve endüstriyel gelişmelerin paylaşıldığı bir platform yaratacak”

“Biyoteknoloji, günümüzde hem tıp hem de sanayi alanlarında devrim niteliğinde ilerlemelere öncülük ediyor ve insanlık için yeni ufuklar açıyor” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu alanda yapılan araştırmalar ise toplumların refahını artırma, hastalıklara karşı daha etkili tedaviler geliştirme ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama gibi hayati konularda önemli katkılar sunuyor” dedi.

Düzenlenen “1. Uluslararası NEU DESAM Biyoteknoloji Kongresi” ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel mükemmeliyet ve yenilikçilik konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kongremiz, biyoteknolojinin sınırlarını zorlayan yenilikçi fikirlerin tartışıldığı, akademik ve endüstriyel gelişmelerin paylaşıldığı bir platform yaratacak” dedi.

Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel: “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bilim ve teknoloji alanında öncülük etmekten ve böylesine önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz”

“Bilim ve teknoloji alanında önemli bir etki yaratacak böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanan DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Geleceği şekillendiren biyoteknoloji alanında yapılan tüm paylaşımlar, insanlığın ortak yararı için güçlü bir temel oluşturuyor” dedi.

Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Kongremiz; bilim insanlarının, araştırmacıların ve endüstri temsilcilerinin biyoteknolojinin dönüştürücü dünyasındaki gelişmeleri derinlemesine tartışarak geleceğe yön verecek iş birlikleri kuracakları bir platform olacak” ifadesini kullandı.