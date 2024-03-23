1 sürücü tutuklandı, 59 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda, 475 araç sürücüsü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı ve 59 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, toplam bin 939 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen araç sürücülerinin 204’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak,3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 138’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.