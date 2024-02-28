1 Milyon TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'ya çıktı

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "40665" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satıldı.

8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon TL

8 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.