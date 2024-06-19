1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Mağusa’da 2. Selim Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki Y.E.K., ve 21 yaşındaki M.A.T., arasında çıkan tartışmada, Y.E.K., M.A.T.’yi sırtından ve bacağından yaraladı. M.A.T., Mağusa Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, zanlı Y.E.K., tutuklandı.

Öte yandan bu sabahın erken saatlerinde Haspolat Sanayi Bölgesinde 28 yaşındaki M.B., 257 promil alkol tesiri altında istediği müzik çalınmadığı gerekçesi ile tasarrufunda bulundurduğu bıçakla çevresindekileri tehdit ederek, yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklandı. Polisin her iki konuya ilişkin soruşturması devam ediyor.