1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, bir kadının evine izinsiz girip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen A.M. tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Pazar gecesi saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da, bir apartmanda yaşayan zanlının komşusu olan 23 yaşındaki kadının kaldığı dairenin kapı üzerinde unutulan anahtarı ile açıp içeri girdiğini söyledi.

Kadının evine izinsiz giren zanlının, yatak odasına girdiğini ve yatakta yatmakta olan 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis, kadının 24 Eylül’de olaydan dolayı endişeli olduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi.

Zanlının 11 yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.