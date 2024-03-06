1 kişi daha tutuklandı
Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında 38 yaşındaki E.K. tutuklandı.
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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında 38 yaşındaki E.K. tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamada, "Kamu Hizmetinde Görevli Kişinin İltimas Karşılığı Ödül Alması ve Görevi İhmal" suçlarından tutuklandığı belirtildi. Zanlının bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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Etiketler : KTSÜ