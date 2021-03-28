1 hemşirede solunum güçlüğü

YENİDÜZEN

PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan toplam 13 hemşirenin, 3’ü Pandemi Hastanesi’nde olmak üzere, tedavisi devam ediyor. Özgöçmen, hastanede tedavisi süren üç hemşirenden birinin bir takım solunum güçlüğü sıkıntıları yaşadığını da söyledi.

Karantina otelinde 1 hemşirenin testi negatife dönerken, çocuğunun testinin negatifleşmemesi nedeniyle tedavi süreçleri karantina otelinde sürüyor.

3 hemşirenin tedavileri ise Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde sürüyor. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hemşirelerin son durumları ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Özgöçmen: “Bir hemşirenin akciğerinde Covid tutukluğu var”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hastanede tedavisi süren üç hemşirenden birinin bir takım solunum güçlüğü sıkıntıları yaşadığını söyledi.

Özgöçmen, hemşirenin akciğerinde Covid tutukluğu tespit edildiğini, bu nedenle bir takım sıkıntılar yaşandığını ve oksijen aldığını ancak şimdi 3 hemşirenin de durumunun iyi olduğunu belirtti.

Karantina otellerinde de tedavileri devam eden hemşirelerin sağlık sıkıntılarının olmadığını ifade eden Özgöçmen tedavisi süren toplam 13 hemşirenin yakın zamanda sağlıklarına kavuşmasını diledi.