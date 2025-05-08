“1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde söz ve karar çocukların”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü kapsamında gerçekleştireceği festival için Çocuk Meclisi oluşturdu. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında bu yıl ilk kez kurulan Çocuk Meclisi, festival programının oluşturulmasında aktif rol aldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, "Çocukların katılımı ve fikirleriyle şekillenecek olan bu özel günde, onların hayal gücünü ve ihtiyaçlarını yansıtan etkinliklerle dolu bir program hazırlamak için ilk defa bir Çocuk Meclisi kurduk" dedi.

Tüm ilçelerden farklı yaş ve okul gruplarından temsilcilerin katılımıyla oluşturulan mecliste yer alan çocuklar, CTP Kadın Örgütü ile gerçekleştirdikleri toplantıda kendi taleplerini, sevdikleri etkinlikleri ve topluma iletmek istedikleri mesajları dile getirdiler. Yapılan toplantı sonucunda yaratıcı drama atölyelerinden sokak oyunlarına, müzik ve dans etkinliklerinden bilim ve teknoloji deney alanlarına kadar birçok renkli ve eğitici etkinlik belirlendi.

Festival süresince çocuk hakları, çevre bilinci ve eşitlik gibi konular da çocukların diliyle ele alınacak. Böylece çocuklar sadece eğlenmekle kalmayacak, aynı zamanda seslerini duyuracakları bir platforma sahip olacaklar.

CTP Kadın Örgütü Çocuk Hakları Sekreteri Hatice Düzgün, "Bu özel günde çocuklara sadece bayramlarını değil, söz hakkını da vererek geleceğe daha umutla bakıyoruz. Tüm basın mensuplarını ve halkımızı, 1 Haziran’da saat 17.00'de Kızılbaş Parkı'nda çocuklarımızla birlikte bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. Çocuklar konuşursa, dünya güzelleşir!