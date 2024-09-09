1 haftada 9 yangın meydana geldi: 1 milyon 475 bin 500 TL zarar oluştu

Ülkede son bir haftada 9 yangın meydana geldi.

Haftalık İtfaiye raporuna göre, 2-8 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde 17 de özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu 1 milyon 475 bin 500 TL zarar oluştu.

Yangınların muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, yanıcı madde dökerek ateşe vermek ve kişi/ler tarafından yakma olarak yer aldı.

Özel servis olayları ise, asansör içerisinde ve trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, parmağında yüzük sıkışan şahsın parmağından yüzüğün çıkartılması, şömine bacası içerisinde mahsur kalan karganın kurtarılması, özel görev, su kuyusu ile aracın motor bölümünde sıkışarak mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.