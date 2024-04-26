“1 günde sahte hemşirelik diploması aldı, üniversitede hemşirelik yapmak için anlaştı”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden (KSTÜ) sahte diploma aldığı tespit edilen A.M. tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Hemşirelik Fakültesinden bir günde mezun edildiği tespit edilen zanlı, daha önce de Girne’de Tabipler Birliği’nden izni olmadan botoks işlemi yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak teminata bağlanmıştı.

Polis, zanlının evdeki kıyafet dolabına saklanmış halde tespit edildiğini, sahte diplomasının ise komşusunda çıktığını belirtti, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ayda 20 bin TL karşılığında hemşirelik yapmak için anlaştığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının hem bir hastaya müdahale edip etmediği, hem de ne kadar suç gelir elde ettiğinin araştırılacağını açıkladı. Mahkeme, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yetkililerinin yaptığı şikâyette zanlının 10 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırmış gibi gösterildiğini, ancak 4 Kasım 2023 tarihinde 67 ders girişi yapılarak, hemşirelik fakültesinden bir günde mezun edildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, 25 Nisan’da zanlının evine gittiklerini, eşinin kapıyı açtığını zanlının alışverişe gittiği yönünde beyanda bulunmasına karşılık, evde yapılan aramada zanlının elbise dolabında saklanmış halde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, evde yapılan aramada diploma veya transkrip bulamadıklarını belirtti.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde korktuğu için diplomasını komşusuna verdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, komşuya verilen diplomanın bulunup, emare alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Aralık 2023 tarihinde sahte belge düzenleyerek, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvuru yapıp, üye olduğunu kaydetti.

Polis memuru, yapılan araştırmada zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ayda 20 bin TL karşılığında hemşirelik yapmak için anlaştığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının hem herhangi bir hastaya müdahale edip etmediği, hem de ne kadar suç gelir elde ettiğinin araştırılabilmesi için aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.