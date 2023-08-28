1 buçuk milyon Mağusa’da

28 Ağustos 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 Buçuk Milyon TL’lik ikramiye, 51974 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Mağusa gezici bayilerinden Aydın Solak tarafından satıldı.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 15 Eylül tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.