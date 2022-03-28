1 ayda domateste 15 TL, salatalıkta 10 TL artış!

Geçtiğimiz ay kilosu 24 TL’den alıcı bulan domatesin fiyatı yaklaşık 15 TL’lik bir artışla 40 TL’ye, salatalık ise 10 TL’lik bir farkla 36 TL’den 46 TL’ye yükseldi.

Şubat’ta 12.50 TL’ye satılan süt, bu ay 16.25’e yükseldi. Şubat ayında 105 TL’den satılan dana kıymanın kilosu bir ay içinde 8 TL yükselerek 113’e ulaşırken, 1 kilo tavuk için bu rakam 35 TL’den 39.50’ye yükseldi

Derya ULUBATLI

Marketlerdeki fiyatlar hızla artmaya devam ediyor, Şubat ve Mart ayları arasında yapılan fiyat karşılaştırması eriyen alım gücünü gözler önüne seriyor.

Başta temel tüketim üretim ürünleri olmak üzere birçok farklı alanda art arda zamlar yapıldı, halkın cebi boşaldı. YENİDÜZEN tarafından yapılan fiyat araştırmasına göre domatesten süte, aydan bu aya değişen etiketler dudak uçuklattı.

1 ayda domateste 15, salatalıkta 10 TL artış…

Geçtiğimiz aydan bu yana en yüksek zamlar sebze-meyve reyonunda gözlemlendi. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ay kilosu 24 TL’den alıcı bulan domatesin fiyatı yaklaşık 15 TL’lik bir artışla 40 TL’ye, salatalık ise 10 TL’lik bir farkla 36 TL’den 46 TL’ye yükseldi. Öte yandan meyvelerde 1 kilo elma Şubat ayında 11 TL’ye satılırken, Mart için bu fiyat 14.50’ye çıktı. Muzun kilosu ise 3 TL arttı. Geçtiğimiz ay 17 TL olan muz, bu ay 20 TL’den satıldı.

Süt 4 TL daha fazla…

Artış gösteren bir diğer ürün de süt oldu. 1 litre normal sütün fiyatı Şubat ayına göre 4 TL arttı. Geçtiğimiz ay 12.50 TL’ye satılan süt, bu ay 16.25’e yükseldi. Süt ürünlerinden biri olan hellimin fiyatında da artış oldu, Şubat’ta 98 TL olan hellimin fiyatı 100 ile 110 TL arasında değişti.

Kasap reyonunda da fiyatlar yükselişte

Zam yapılan ürünler arasında et ve tavuk da bulunuyor. Şubat ayında 105 TL’den satılan dana kıymanın kilosu bir ay içinde 8 TL yükselerek 113’e ulaşırken, 1 kilo tavuk için bu rakam 35 TL’den 39.50’ye yükseldi.

Tuvalet kağıdında yaklaşık 20 TL fark

Hijyen ürünlerinin genelinde çok ciddi fiyat farkları gözlemlenmezken, tuvalet kağıdı bu ürünler arasında rekor artış gösterdi. 24’lü paket tuvalet kağıdı geçtiğimiz ay 55-60 TL arası bir fiyatla raflarda yer bulurken, Mart ayına gelindiğinde bu fiyatın 70-80 TL’ye yükseldiği gözlemlendi.

Pirinç, bulgur ve makarnada da fiyat artışı yapıldı

Bakliyat ürünlerinde de artış yaşandı. Geçtiğimiz ay ortalama 25 TL’ye satılan bir paket pirincin fiyatı 31 TL’ye yükseldi. Aynı reyondaki bulgur Şubat’ta 15-17 TL arası bir fiyata satılırken, bu ay fiyatlar ortalama 20 TL’ye yükseldi. Makarnanın ortalama fiyatı ise 8’den 10’a çıktı.

Şubat 2022-Mart 2022 fiyat farkı:

1 KG Domates:

Şubat 2022 24 TL-Mart 2022: 40 TL

1 KG Salatalık:

Şubat 2022: 36 TL- Mart 2022: 46 TL

1 KG Elma:

Şubat 2022: 11 TL-Mart 2022: 14.50 TL

1 KG Muz:

Şubat 2022: 17 TL-Mart 2022: 20 TL

1 paket Pirinç:

Şubat 2022: 25 TL-Mart 2022: 31 TL

1 paket Bulgur:

Şubat 2022: 15.50-17.50 TL arası- Mart 2022: 18-28 TL arası

1 paket Makarna:

Şubat 2022: 8 TL-Mart 2022: 10 TL

1 Litre Süt:

Şubat 2022 12.50 TL-Mart 2022: 16.25 TL

1 KG Hellim:

Şubat 2022: 98 TL-Mart 2022: 100-110

1 KG Dana Kıyma:

Şubat 2022: 105 TL-Mart 2022: 113 TL

1 KG Tavuk:

Şubat 2022: 35 TL-Mart 2022: 39.50 TL

1 litre sıvı yağ:

Şubat 2022: 44 TL- Mart 2022: 53 TL

24’lü Tuvalet Kağıdı:

Şubat 2022: 55-60 TL arası-Mart 2022: 70-80 TL arası