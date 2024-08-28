1 ay süreyle cezaevine gönderildi
Lefkoşa’da meydana gelen “Birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan tutuklanan A.H. yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa’da meydana gelen “Birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan tutuklanan A.H. yeniden mahkemeye çıkarıldı, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.
Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.
Polis, 25 Ağustos 2024 tarihinde, saat 02:00 raddelerinde, Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden zanlının
Lefkoşa'da, tespit edilemeyen bir bölgeden “birinci derecede askeri yasal bölgeyi ihlal” ederek, kuzeye geçtiğini mahkemeye anımsattı.
Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.
Zanlının mahkemeden sonra hangi güzergâhtan geçtiğine dair ifade verdiğini kaydeden polis, zanlının, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.