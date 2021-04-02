“1.5 milyar lira tahsil edilemeyen alacak var”

Bankalar Birliği, 2020 Aralık itibarıyla 1 milyar 555 milyon TL tahsil edilemeyen alacak olduğunu açıkladı.

Ödenmeyen kredilerin yaklaşık 1 milyar TL’sini en büyük 100 müşterinin oluşturduğu da belirtildi.

10 milyon TL’nin üzerinde ödenmemiş borcu olanlar 27 müşteri olarak öne çıkarken, 5 ile 10 milyon TL arasında tahsil edilemeyen kredi borcuna sahip 35 müşteri var.

Ödenmeyen krediler toplamı bir yıl önceye göre 111 milyon TL arttı.

“Yapılandırma ihtiyacı varsa, bunu zaten yapıyoruz” diyen Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, kredilerini ödemeyenlerin küçük kredi sahipleri değil çoğunlukla, varlıklarına rağmen bunu yapmayan kişiler olduğunu belirtti.

Bir grup gazeteciyi bilgilendiren Bankalar Birliği, hükümeti “sebepsiz zenginleşme” anlamına gelecek “yapılandırma yasaları” yerine, teminatların satışıyla kaynakların sisteme dönüşünü sağlamaya da çağırdı.

Bankacılık sisteminin brüt kredi hacminin ise Aralık 2020 itibarıyla 21.2 milyar TL’den 27.2 Milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

Bankacılar Birliği Başkanı Olgun Önal, ülkenin finansal derinliğinin olması gereken seviyede korunduğunu belirtti, “Avrupa’da % 65 olan bireysel borçluluk oranı, ülkemizde % 20-21 düzeyindedir” dedi.

Önal, kendi tasarrufumuzla kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak seviyede olduğumuzu anlattı, bankalardaki toplam mevduat miktarının 41.7 milyar TL olduğunu da sözlerine ekledi.