Kızılyürek’ten Komisyona soru önergesi:

“Türkiye’den yurttaşlık baskısı ve entegrasyon tehdidi var”



Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Türkiye’nin, adanın kuzeyine yönelik “nüfus politikası ve ekonomik dayatmaları” olduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu’na bu yönde soru önergesi verdi.



AKEL’in açıklamasına göre Niyazi Kızılyürek soru önergesinde Türkiye’den Kıbrıs’a gelen Türkiyeli yerleşimcilerin vatandaş yapılmalarının son yıllarda arttığını ve Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunulduğu görüşünü ortaya koydu.



Türkiye’nin Kıbrıslı Türk makamlara “yurttaşlık baskısı” yapıldığı da belirtilen başvuruda, “Türkiye’nin adanın kuzeyinde adil rekabet olmaksızın ekonomik alanda varlığını güçlendirdiği” belirtildi.



Dini öğelerin dayatıldığını da belirten Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, AB’nin en küçük toplumu olan Kıbrıslı Türk toplumunun entegrasyon tehdidi yaşadığını belirtti, “Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşturucusu olarak Kıbrıslı Türk toplumunun kendi kimliği ve onuruyla yaşayabilmesi için Türkiye’nin bu uygulamalarına etkin bir şekilde karşı koyulabilmesine komisyonun nasıl katkıda bulunacağını” sordu.

Hürriyet’in yorumu: Rum vekilden küstah şikayet



Türkiye’deki Hürriyet gazetesi, gelişmeyi “Rum milletvekilinden küstah şikayet” başlığı ile duyururken, haberinde, “AP Türk asıllı Rum milletvekilinden skandal Türkiye şikayeti” ifadesine yer verdi.

Hürriyet, aynı haberde, “Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek” tanımını da yaptı.

Hürriyet’in haberi şöyle:

Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek, Türkiye'nin 'Ada'nın Kuzeyinin demografik yapısını değiştirdiğini, buna müdahale edilmesi' gerektiği yönünde Avrupa Komisyonu’na bir soru önergesi verdi.

Kızılyürek, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere karşı bir kültür savaşı da başlattığını ileri sürdü.

KKTC'ye Türkiye'den gelen vatandaşların sayılarının arttığını, bunların vatandaş yapıldığını öne süren Kızılyürek, "Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunuluyor" dedi.

Kıbrıslı Türk asıllı Rum milletvekili Kızılyürek, soru önergesinde, ”Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve Türkiye’ye entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu” öne sürdü.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin tutumlarına etkin bir şekilde karşı koyup koymayacağını sordu.



Kızılyürek yanıt verdi



Türkiye’deki Hürriyet gazetesinin bu yayınına Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, sosyal medyadan şu yanıtı verdi:

“Ey Hürriyet,

Benim Kıbrıs sayfalarım bembeyazdır. Şeffaf, açık ve saydamdır. Memleketime ve insanlarına beslediğim sevgiyle doludur.

Barışa adanmış bir ömrün doldurduğu sayfalardır bunlar.

Bu sayfalarda ne nefret söylemine, ne düşmanlığa, ne karanlık işlere, ne de provokasyonlara rastlayabilirsiniz.

Ya senin Ey Hürriyet, senin Kıbrıs sayfaların nelerle doludur?

Söyleyim:

Yalan haberler, provokasyonlar, 6-7 Eylüller, savaş kışkırtıcılığı ve daha bir sürü saymakla bitmeyen iğrençlikler.”