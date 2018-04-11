Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda çalışmaları başlıyor

Bayındırlık ve ulaştırma Bakanlığı Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bazı bölümlerde yaşanan kamulaşma sorununun çözüldüğünü, 6 yıldır duran çalışmaların yeniden başlayacağını bildirildi.

Açıklama şu şekilde;

Yaklaşık 6 yıldır kamulaştırma sorunu nedeniyle yapım çalışmalarının durduğu Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki sorunlu bölümlerle ilgili başlatmış olduğumuz çalışmalar olumlu sonuç vermiş olup bu hafta başı itibarıyla çözülmüştür.

Buna göre Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Lefkoşa-Girne Anayolu ile Taşkent arasında kalan bölümünde sorunlu alan kalmamış olup, söz konusu bölümün halkımızın kullanımına açılması için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda eksik kalan bölümlerin tamamlanması ve diğer çalışmalar ile ilgili takvim yakın zamanda halkımızın bilgisine getirilecektir.