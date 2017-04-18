Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığında yeni fiyat düzenlemesinin uygulamaya konmadığı gerekçesiyle Lefkoşa'da araçlı eylem yapıyor.

Eylemciler, araçlarıyla Meclis civarında toplandı.

Girne Kapısı ve Meclis önünden geçen caddeler saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Eylem nedeniyle trafikte ciddi aksamalar yaşanıyor .

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, 7 Nisan’da hükümetin talebiyle eylemlerini askıya aldıklarını ancak sorunu karşılıklı diyalog ile çözme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirterek eylem kararlarını açıklamıştı.

Polis, eylemcilerin araçlarla meclis önüne girmesine izin vermedi. Yaya olarak izin verildi

Eylemciler araçlarla meclis önüne gitmekte ısrarcı. Polis tek bir otobüsün meclis önüne gitmesine izin verdi, diğer eylemciler yaya olarak devam ediyor.

Eylemciler ile polis arasında 'korna çalma' tartışması çıktı. Polis korna çalmanın yasak olduğunu söylemesi üzere, eylemciler, "biz üvey evlat mıyız" diyerek tepki gösterdi.

Polis,davul zurna ve megafonun da yasak olduğu söylendi ancak eylemciler bu yasağa uymadı, eylemin sessizliği davul zurna ile bozuluyor

Eylemciler Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın gelip açıklama yapmasını istedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, eylemcilerin yanına gitti. Meclis havlusundan konuşan Dürüst, bu konuşulanları bakana ileteceğini dile getirdi.

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzoğluları da eylemcilerin yanına gelerek kısa bir açıklama yaptı.

Yıllardır aynı sıkıntıları dile getirdiklerini belirten Hamzaoğluları, hala daha çözüm bulamadıklarını kaydetti.

"Olmayan parayı insanlara nasıl vereceklerine bakıyorlar. Bu insanlar çok mağdurdur, veliler de araçlar eski olduğu için mağdur ve şikayetçi. Bu insanlar 9 ayda para alır, yatırımlarını yapamaz, taksitlerine faiz öder. Haklı duruşlarında sonuna kadar destekçileriyim"

Mağusa Şehircilik Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Salih Gürsoy ise meclis önünde yaptığı kısa açıklamada "bu ülkede beş on kişi para yiyor. Bizler Mağusa bölgesinde üniversitenin sömürüsü altındayız, iş yapamıyoruz, her yere şikayete çıktık ama çare yok"

basın açıklamasının ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi. Eylem nedeniyle trafiğe kapanan yol, yeniden trafik akışına açıldı.

FOTOĞRAFLAR: GEHİME ALASYA