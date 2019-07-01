Dikmen'de bazı evler boşaltıldı

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ

Fehime ALASYA/ Ayşe GÜLER

05.45: Taşkent'in ardından Dikmen'de de Hakan Yüceyim’e ait evin bahçesine düşen parça nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı, bazı evleri tedbir amacıyla boşaltmaya başladı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, metal parçayı tam olarak tanımlayamadı, aktif olup olmadığıyla ilgili henüz net bir bilgi edemedi. Türkiye’den de bomba uzmanlarının geleceği öğrenildi.

Değer Akansel: Gürültüyle evler sallandı

Dikmen’de parçanın bulunduğu ve yakınlarındaki evler polis tarafından boşaltılırken, görgü tanığı Değer Akınsel, YENİDÜZEN’e konuştu, bir gürültüyle evlerin sallandığını söyledi, “Dışarıya çıktık, cihazı gördük”dedi. Akınsel şöyle konuştu: Ayaktaydım, televizyon izliyordum. Bir gürültüyle evler sallandı. Dışarı çıktık ışıkları yaktık. Bu cihazı gördük. Bir sallantı oldu. Sesi önce duyduk, düştüğü anda gürültü geldi, bir hava akımı oldu.