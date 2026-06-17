Kıbrıs’ın güneyinde maaşlar yüzde 3,8 arttı

Kıbrıs’ın güneyinde maaşların, 2026 yılının ilk üç ayında yüzde 3.8 oranında arttığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi ve Eurostat verilerine dayanarak, 2026 yılının ilk üç ayındaki maaş artışının, yüzde 2.4 olan 2025 yılının son üç ayına ve yüzde 4.3 olan 2025 yılının üç ayına göre, yüzde 3.8 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Habere göre saatlik işçilik maliyeti ise 2026 yılının ilk üç ayında, 2025 yılının aynı aylarına göre yüzde 3.7 arttı.