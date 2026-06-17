'Halka' filminin 'Samara'sı 35 yaşında hayatını kaybetti
"Halka" isimli korku filminde "Samara" adlı küçük kızı canlandıran, oyuncu ve ses sanatçısı Daveigh Chase, 35 yaşında hayatını kaybetti.
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"Halka" isimli korku filminde "Samara" adlı küçük kızı canlandıran, oyuncu ve ses sanatçısı Daveigh Chase, 35 yaşında hayatını kaybetti.
Yabancı basın, Chase'in menenjit nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.
Halka isimli korku filminde ekrandan çıkan küçük kız canlandıran, aynı zamanda animasyon filmi Lilo & Stitch'te seslendirme oyunculuğu yaparak karakterlere can veren Chase, küçük yaşlarından beridir beyaz perde ve dizilerde roller üstleniyordu.
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Etiketler : Daveigh Chase