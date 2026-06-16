“Kıbrıs sorununun devam etmesi gelecek kuşaklar için tehlike kaynağı”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun devam etmesinin ülke ve gelecek kuşaklar için tek tehlike kaynağı olduğunu vurguladı.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün partinin eski genel sekreteri Andros Kiprianu’nun kitabının tanıtım etkinliğine katıldığını ve burada yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün tehlikelerine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre, Stefanu konuşmasında ayrıca, Türkiye’nin sorumluluklarıyla karşı karşıya kalabilmesi adına girişimlerin ve müzakere hareketliliğinin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.