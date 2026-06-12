Müziğin Balkan, caz, halk ve deneysel esintileri 3 gün boyunca size doğru esecek

Murat OBENLER

Kıbrıs ve yurt dışından sanatçılar, özgün işbirlikleri ve dünyanın dört bir yanından müzik gelenekleri bir kez daha şirin Trodos köyü Katydata’da buluşuyor. Windcraft Loud’un organizasyonunda Windcraft Müzik Festivali, 12. kez, 24-26 Temmuz 2026 tarihlerinde bu küçük yerleşim yerinde üflemeli çalgıları ön plana çıkarıyor ve köyü canlı bir kültürel alışveriş merkezine dönüştürüyor.

Gelenek ve çağdaş yaratım arasında köprüler kuran 3 günlük müzikal kutlama

Üflemeli çalgılara odaklanan festival, gelenek ve çağdaş yaratım arasında köprüler kurmaya devam ediyor; konserleri, performansları, atölyeleri, mekana özgü enstalasyonları ve katılımcı etkinlikleri, müzik ve yaratıcı buluşmalarla dolu üç günlük bir kutlamada birleştiriyor.

Festival topluma ve kolektif katılıma adanmış bir günle açılacak

Bu yılki festival, topluma ve kolektif katılıma adanmış bir günle açılıyor. Windcraft Band'in rüzgarları ve Windcraft Voices'ın şarkıları, "Vatanımdan Kartpostallar" performansı, Misharoz Band ile bir swing partisi ve Ta Takouria'nın önderliğinde zurna eşliğinde geleneksel bir şenlik, diğer paralel etkinliklerle birlikte köye hayat veriyor. İndirimli giriş fiyatlarıyla açılış günü, daha geniş bir kitleye festivalin özel atmosferini deneyimleme fırsatı sunuyor.

Rifflet, Chisholm, Lynch ve Yerolatsitis, "Daydreaming" adlı uluslararası projede buluşacak

Takip eden iki günde ise Katydata köyü, eklektik bir ses yelpazesi ve özgün işbirlikleri getiren heyecan verici bir uluslararası kadroya ev sahipliği yapacak. Klasik ve evrensel geleneklerle iç içe geçmiş caz, geleneksel etkilerle zenginleştirilmiş çağdaş müzik ve elektronik unsurlarla harmanlanmış akustik sesleri bir araya getirecek 25 ve 26 Temmuz’daki programda ödüllü Fransız saksofoncu Sylvain Rifflet, Yeni Zelandalı saksofoncu Hayden Chisholm ve konuk saksofoncu David Lynch'in yer aldığı Christos Yerolatsitis'in uluslararası projesi "Daydreaming" öne çıkıyor.

Kıbrıslı sanatçılar da özgün yaratımlarını sahnede icra edecekler

Kıbrıs yaratıcı sahnesi de festivalde güçlü bir şekilde yer alacak; Ermis Michail Amped Quintet, Krúe ve Ogmios (trombonda Demetris Yiasemides ile birlikte) özgün bestelerini ve yeni müzikal yaklaşımlarını sergileyecek. Aynı zamanda, Zoe Georgallis'in müzik ve dans performansı "Tip Tap Toe", çocuklar ve aileler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Balkan ateşi bu kez Bojan Ristić Band ve Federico Pascucci önderliğinde yanacak

Festival, Bojan Ristić Band ve Federico Pascucci önderliğinde gerçekleşecek, Katydata'yı otantik Balkan nefesli çalgı topluluklarının enerjisi ve virtüözlüğüyle dolduracak yüksek enerjili bir dans şöleniyle doruk noktasına ulaşacak. Festivalin finali, farklı katılımcı gruplardan müzisyenleri sahnede bir araya getiren, yoğun bir tempoya sahip dinamik bir mega jam session olacak ve spontane bir müzikal alışverişi sunacak.

“Yaşam Ritüelleri: Güzellik ve Yıkım” Programı trompetçi Milad Khawam (Suriye-Almanya) ve Kıbrıslı sanatçı Annie Khoury'yi bir araya getirerek

Festivalin bir diğer önemli yönü de “Yaşam Ritüelleri: Güzellik ve Yıkım” adlı sanatçı konuk programıdır. Avrupa Festivalleri Yükselen Sanatçılar Fonu (EFFEA) tarafından desteklenen bu program, trompetçi Milad Khawam (Suriye-Almanya) ve Kıbrıslı sanatçı Annie Khoury'yi bir araya getirerek festivalde prömiyeri yapılacak yeni bir eser yaratmalarını sağlayacak.

Festivalin çok boyutlu karakteri yine çeşitli etkinliklerle ziyaretçileri bekleyecek

Müzik programının ötesinde, Windcraft Müzik Festivali çağdaş yaratım ve aktif izleyici katılımı için bir platform olmaya devam ediyor. Her yaştan ziyaretçi için çeşitli atölyeler, sergiler, enstalasyonlar ve interaktif etkinlikler, festivalin çok boyutlu karakterini vurgulayarak ziyaretçi deneyimini zenginleştiriyor. Ücretsiz paralel programda, Hayden Chisholm ile üç günlük nefesli çalgılar atölyesi “Total Tuning”in yanı sıra Balkan müziği, İtalyan tarantella, caz doğaçlaması ve pithkiavli (çoban flütü) yapım sanatı üzerine atölyeler yer alıyor.

Bilim köşesinde ise interaktif enstalasyon “Shape the Sound”, ziyaretçilere sesleri lazer görüntülerine dönüştürme fırsatı sunacak. Aynı zamanda, siyanotip tekniği, koza yapımı ve geri dönüştürülmüş kağıt yapımı üzerine atölye çalışmaları düzenlenecektir. Köyü, insanlarını ve hikayelerini daha yakından tanımak isteyenler, “Çeşmelerin Sesleri” sergisini gezme, “Taş Nabız” adlı sürükleyici enstalasyonu deneyimleme veya “Kuş, neden şarkı söylemiyorsun?” adlı hazine avına katılma fırsatı bulacaklardır.

Bilgi: www.windcraftmusicfest.com

Bilet ön satışları www.windcraftmusicfest.com/tickets adresinde başladı.

İletişim: +357 22 377748, [email protected]

Sponsor: Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı/Kültür Bakan Yardımcılığı– Çağdaş Kültür Dairesi

Destekleyenler: Avrupa Festivalleri Fonu (EFFEA), Institut Francais Chypre, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Katydata Topluluk Konseyi, Aqua Crystal, Pale Blue, Lellos P. Demetriades Hukuk Bürosu LLC, Windcraft Müzik Merkezi, Strouthos Çiftlik Evi

Resmi bira: Sandy, Medya Sponsorları: Kathimerini Cyprus, CyBC