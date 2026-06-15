“United by Sound Day” etkinliği, 21 Haziran’da Dayanışma Evi’nde

Dayanışma Evi, 21 Haziran Avrupa Müzik Günü’nde “United by Sound Day” etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Dayanışma Evi tarafından düzenlenecek etkinlik, 17.00-23.00 saatleri arasında yer alacak.

Etkinlikte aynı zamanda Dayanışma Evi’nin ilk özgün şarkısı “The Time is Ripe”ın yayınlanma yıl dönümü de kutlanacak.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, “United by Sound Day”, sanatçıları, müzisyenleri ve farklı kesimlerden katılımcıları bir araya getirerek müzik ve kültürün birleştirici gücüne dikkat çekecek.

Etkinlik boyunca söyleşiler, katılımcı müzik oturumları ve canlı performanslar yer alacak.

Etkinlik programına göre 17.00-19.00 saatlerinde “United by Sound” koordinatörü Freedom Candlemaker ile açık söyleşi yapılacak. Katılımcıların günümüz koşullarında yaratıcı kalma, dayanışmayı sürdürme ve bağ kurma üzerine birlikte sohbet etme fırsatı bulacak; müzik, yaratıcılık ve ruh sağlığı deneyimleri paylaşılacak.

Etkinlikte, 19.00-20.00 saatleri arasında ise, katılımcıların birlikte doğaçlama müzik yapabileceği açık müzik oturumu yapılacak, 20.00-21.00 saatleri arasında ise DJ Vanesha performansı yer alacak. Dayanışma Evi’nin müzik grubu Island Seeds de, saat 21.00- 23.00 saatlerinde sahne alacak.

Etkinlik boyunca yiyecek ve içecek servisi sunulacak.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından desteklenen etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.